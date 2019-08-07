На Филиппа Киркорова подали в суд из-за неоплаченного счета за еду

На Филиппа Киркорова опять подали в суд, однако на этот раз творчество поп-короля не причем: его обвиняют не в плагиате, а в неуплате по счетам. Истцом, обратившимся в Арбитражный суд Москвы, стал комбинат питания «Кремлевский», пишет Экспресс газета.
Эта бюджетная организация поставляет еду на корпоративы и другие мероприятия для высоких чинов, в том числе для президентской администрации. Воспользовался услугами комбината и певец: «Кремлевский» кормил артистов и персонал Филиппа Бедросовича во время его юбилейного шоу «Я». Однако позже выяснилось, что Киркоров не полностью оплатил счет за услуги организации и теперь должен комбинату 80 тысяч рублей (1100 евро) за еду.
Как утверждает директор артиста Геннадий Рыбак, изначально они расплатились с «Кремлевским» за все, согласно заключенному договору, но потом организация прислала какой-то дополнительный счет. Представители поп-короля не смогли понять, почему с них требуют еще денег, так что указанную сумму не оплатили. В «Кремлевском» же и вовсе отказались комментировать сложившуюся ситуацию, пишет сайт «Комсомольской правды».