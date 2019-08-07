На Филиппа Киркорова подали в суд из-за неоплаченного счета за еду

Эта бюджетная организация поставляет еду на корпоративы и другие мероприятия для высоких чинов, в том числе для президентской администрации. Воспользовался услугами комбината и певец: «Кремлевский» кормил артистов и персонал Филиппа Бедросовича во время его юбилейного шоу «Я». Однако позже выяснилось, что Киркоров не полностью оплатил счет за услуги организации и теперь должен комбинату 80 тысяч рублей (1100 евро) за еду.