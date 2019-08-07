Ср, 7.08.2019
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Приехавший в Москву Квентин Тарантино заинтересовался, как получить место для могилы в Кремле

Квентин Тарантино

ФОТО: SCANPIX

Министр культуры РФ Владимир Мединский провел экскурсию по территории Московского Кремля для режиссера Квентина Тарантино, который приехал в Москву на российскую премьеру своего девятого фильма «Однажды… в Голливуде». 

Мединский выложил несколько небольших видео с Тарантино в «сториз» своего Instagram, однако позднее удалил их, передает Newsru.

В роли экскурсовода для режиссера также выступила гендиректор музеев Кремля Елена Гагарина. Как пишут «Новые известия», Тарантино постоянно задавал вопросы, пришел в восторг от Царь-пушки и потер на счастье Царь-колокол. Во время экскурсии он также спросил у Мединского, что необходимо сделать, чтобы его могли похоронить в Кремле или рядом с Кремлем. На это министр культуры ответил, что необходимо быть как минимум членом царской семьи, передает ТАСС.

Кроме того, режиссер спросил, правда ли, что в кремлевской стене похоронен музыкант Дин Рид. Мединский пояснил, что там покоится прах писателя Джона Рида. Также в ходе культурной программы Тарантино посетил выставку «Хранители времени», посвященную реставрации.

В фильме «Однажды... в Голливуде» показаны события, связанные с «семьей» Чарльза Мэнсона, совершившей серию убийств в Голливуде в 1969 году, включая убийство беременной жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрон Тейт. Эти события показаны с точки зрения главных героев картины - актера Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо), и его дублера Клиффа Бута (Брэд Питт), которые пытаются найти место в киноиндустрии. Картина выходит в широкий прокат в России 8 августа и может стать предпоследней в карьере режиссера.

«Снять десять фильмов, хорошо сделав свою работу и не облажавшись, - это хороший способ завершить карьеру», - сказал Тарантино в июле 2016 года.

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