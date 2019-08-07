Трудяга-строитель: в деревне нашли точную копию Брэда Питта

До того, как Мидсу исполнилось 20 лет, его жизнь было вполне размеренной, но потом к нему начало подходить все больше незнакомцев. Мужчина рассказывает, что из-за внешности он не может спокойно прогуляться по городу, ведь все смотрят в его сторону и провожают взглядами.

Хоть Натан и похож на голливудскую звезду, доход у него не такой большой. Британец прокладывает бордюры, тротуары и проезды для компании Bloor Homes в деревне Сток-Мандевилл. Это приносит "клону Питта" около 30 тысяч фунтов стерлингов в год (32,5 тысяч евро). Однако мужчине всё равно далеко до своего звёздного двойника, чьё состояние оценивается в 247 миллионов фунтов стерлингов (300 миллионов евро).