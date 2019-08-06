Забудьте об этом! Восемь вещей, которые нельзя говорить девушкам

Ведь ваша девушка может решить, что вы ей не доверяете. Или того хуже – считаете распущенной.

4. «Привет, я Шерлок Холмс»

Представьте себе следующую ситуацию. Вы только начали встречаться со своей девушкой, всё чудесно, любовь-морковь… И тут она вдруг не ответила сразу же на вас звонок или не написала ответ на сообщение. Упаси вас Бог разыгрывать из себя Шерлока Холмса и немедленно выяснять через друзей и коллег, где она и чем сейчас занимается.

Вы не просто похожи на безумного параноика в такие минуты, а ещё и демонстрируете, что являетесь собственником, от которого следует держаться подальше.

Успокойтесь и поймите, что девушка может быть просто занята работой или у неё – другие заботы. Поэтому не пугайте её своей подозрительностью и «способностями сыщика». Наберитесь терпения и займитесь чем-то более полезным.

5. «Я не критикую, это же просто весело»

Если хотите блеснуть остроумием – поупражняйтесь лучше среди своих друзей. Девушка, расположения которой вы хотите добиться, – не самая лучшая мишень.

Цените всё то хорошее, что она делает для вас. Прекратите критиковать её на каждом шагу, даже если это кажется вам очень забавным и милым.

Если она приготовила для вас что-то – съешьте и горячо поблагодарите, а не критикуйте. В конце концов, вы познакомились не на кулинарном шоу, и она – не шеф-повар дорогого ресторана.

Это касается также одежды, причёски и маникюра. Сомневаюсь, что вы – известный стилист. Потому попридержите свои язвительные шуточки при себе. Не говоря уже о том, что она специально для вас старалась выглядеть как можно лучше. Поэтому – похвалите и цените.

Тем самым вы инвестируете в будущее – воодушевлённая вашими словами, она будет всегда стараться порадовать вас чем-то и выглядеть на все 100%.

6. «Дай мне свой телефон»

Когда отношения начинают стремительно набирать обороты, у вас может появиться чувство, что вы теперь – чуть ли не одно целое. А значит ее телефон – и ваш телефон. «Ведь что скрывать друг от друга?»

О, тут вы ошибаетесь, и очень жестоко. Пройдёт очень много времени, прежде чем она может без колебаний и с улыбкой протянуть вам свой телефон. Хотя, не факт, что такое вообще случится.

Если видите, что ваша любимая пишет сообщение кому-то или звонит – не просите ее показать телефон. Да, она может вам его дать – но доверие вы потеряете навсегда.

Не вторгайтесь в личное пространство своей девушки. Всем нам необходимо личное пространство.

7. «Мы же пара, я должен знать все твои пароли»

Ну и самое ужасное, что вы можете сделать – это попросить её сказать свой пароль к аккаунту в социальной сети. Не удивляйтесь, таких уникумов, которые считают подобную просьбу нормальной – хватает. Если вы один из них, то на отношениях можете поставить жирный «крест». Уважение к вам будет убито в самом зародыше.

Даже если вы встречаетесь с подругой годами, её пароли – это её пароли. Просьба поделиться ими – не просто некорректна. Она убийственна для ваших отношений.

8. «Ты что-то плохо сегодня выглядишь»

Начнём с того, что вы не Ален Делон и тоже не всегда выглядите, будто сошли с красной дорожки с «Оскаром» в руке.

Ну и самое главное: прекратите критиковать! Девушки – каждый день разные. Им бывает грустно, а бывает весело. Сегодня она может прийти к вам в сногсшибательном наряде, а завтра – в пижамоподобном одеянии. Она хочет, чтобы вы любили её всегда, а не выслушивать колкие замечания, что она сегодня одета недостаточно хорошо.