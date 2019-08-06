Забудьте об этом! Восемь вещей, которые нельзя говорить девушкам

Если хотите блеснуть остроумием – поупражняйтесь лучше среди своих друзей. Девушка, расположения которой вы хотите добиться, – не самая лучшая мишень, пишет Клубер.
Женщины – самые загадочные создания на Земле. Порой их очень и очень непросто понять. Разобраться в душевном состоянии красавиц не под силу даже академикам и профессорам.
Вот почему мы решили создать этакую «инструкцию по обращению с дамами» для мужчин. А если серьёзно: любить и беречь также нужно уметь.
Итак, если вы хотите, чтобы ваша девушка не изводила обидами и печальным взглядом, навсегда забудьте о следующих фразах:
1. «Давай поговорим об этом позже»
О, это любимейшая фраза парней, не так ли?! Особенно, когда они хотят увильнуть от неприятного разговора или выяснения отношений. Никогда, запомните, никогда не обрывайте разговор посередине.
Знаете, почему? Разум девушки – это очень мощный и одновременно опасный компьютер, который сразу же «учует опасность» и начнёт выстраивать тысячи предположений и подозрений, почему вы вдруг проигнорировали её.
Например: «Ах так, я тебе уже не интересна? Ты полагаешь, что я недостаточно умна для того, чтобы говорить об этом? Уверена: ты что-то скрываешь или лжешь мне».
Вслед за этим она начнёт придумывать, что вы изменяете ей либо уже разлюбили и никак не решитесь признаться.
Вывод один: постарайтесь всегда выслушивать девушку до конца. Не прекращайте разговор на полуслове, даже если он вас утомил. Вам же обойдётся дороже.
И только если уж очень заняты – перенесите беседу, но обязательно объясните причину.
2. «Я люблю тебя – давай встречаться»
Если вам очень понравилась девушка и не терпится назначить свидание – не спешите. Ни в коем случае не произносите эту фразу уже при первой встрече. Девушки – очень загадочные натуры.
Сначала вам следует «создать особую химию», иначе велика вероятность, что получите отказ. «Как? Вот так сразу?» – решит она.
Не думайте, что всё будет просто и сразу. Не бросайтесь на симпатичную девушку, как лев на добычу. Дайте время. И себе, и ей.
Рассмотреть друг друга, дождаться хотя бы намёка на «бабочек в животе». Ведь давно известно, что любовь – это химия. А химические реакции требуют времени. Придёт время, и вы сами поймёте, что можно пригласить даму на свидание. Вот тогда всё будет просто прекрасно!
3. «Сколько у тебя было парней?»
Понимаю, как вам интересно. Просто раздирает от любопытства. Но вопрос о том, сколько у девушки было парней до вас – это самое ужасное, что вы можете произнести. Особенно – в начале отношений, когда вы ещё хорошо друг друга не изучили.
Ну а если вы вообще сошли с ума и спросили, со сколькими из них у неё была интимная близость – считай пропало. Такие вопросы возможны разве что тогда, когда вы будете очень близки друг другу. Да и то – с большой натяжкой.
Ведь ваша девушка может решить, что вы ей не доверяете. Или того хуже – считаете распущенной.
4. «Привет, я Шерлок Холмс»
Представьте себе следующую ситуацию. Вы только начали встречаться со своей девушкой, всё чудесно, любовь-морковь… И тут она вдруг не ответила сразу же на вас звонок или не написала ответ на сообщение. Упаси вас Бог разыгрывать из себя Шерлока Холмса и немедленно выяснять через друзей и коллег, где она и чем сейчас занимается.
Вы не просто похожи на безумного параноика в такие минуты, а ещё и демонстрируете, что являетесь собственником, от которого следует держаться подальше.
Успокойтесь и поймите, что девушка может быть просто занята работой или у неё – другие заботы. Поэтому не пугайте её своей подозрительностью и «способностями сыщика». Наберитесь терпения и займитесь чем-то более полезным.
5. «Я не критикую, это же просто весело»
Если хотите блеснуть остроумием – поупражняйтесь лучше среди своих друзей. Девушка, расположения которой вы хотите добиться, – не самая лучшая мишень.
Цените всё то хорошее, что она делает для вас. Прекратите критиковать её на каждом шагу, даже если это кажется вам очень забавным и милым.
Если она приготовила для вас что-то – съешьте и горячо поблагодарите, а не критикуйте. В конце концов, вы познакомились не на кулинарном шоу, и она – не шеф-повар дорогого ресторана.
Это касается также одежды, причёски и маникюра. Сомневаюсь, что вы – известный стилист. Потому попридержите свои язвительные шуточки при себе. Не говоря уже о том, что она специально для вас старалась выглядеть как можно лучше. Поэтому – похвалите и цените.
Тем самым вы инвестируете в будущее – воодушевлённая вашими словами, она будет всегда стараться порадовать вас чем-то и выглядеть на все 100%.
6. «Дай мне свой телефон»
Когда отношения начинают стремительно набирать обороты, у вас может появиться чувство, что вы теперь – чуть ли не одно целое. А значит ее телефон – и ваш телефон. «Ведь что скрывать друг от друга?»
О, тут вы ошибаетесь, и очень жестоко. Пройдёт очень много времени, прежде чем она может без колебаний и с улыбкой протянуть вам свой телефон. Хотя, не факт, что такое вообще случится.
Если видите, что ваша любимая пишет сообщение кому-то или звонит – не просите ее показать телефон. Да, она может вам его дать – но доверие вы потеряете навсегда.
Не вторгайтесь в личное пространство своей девушки. Всем нам необходимо личное пространство.
7. «Мы же пара, я должен знать все твои пароли»
Ну и самое ужасное, что вы можете сделать – это попросить её сказать свой пароль к аккаунту в социальной сети. Не удивляйтесь, таких уникумов, которые считают подобную просьбу нормальной – хватает. Если вы один из них, то на отношениях можете поставить жирный «крест». Уважение к вам будет убито в самом зародыше.
Даже если вы встречаетесь с подругой годами, её пароли – это её пароли. Просьба поделиться ими – не просто некорректна. Она убийственна для ваших отношений.
8. «Ты что-то плохо сегодня выглядишь»
Начнём с того, что вы не Ален Делон и тоже не всегда выглядите, будто сошли с красной дорожки с «Оскаром» в руке.
Ну и самое главное: прекратите критиковать! Девушки – каждый день разные. Им бывает грустно, а бывает весело. Сегодня она может прийти к вам в сногсшибательном наряде, а завтра – в пижамоподобном одеянии. Она хочет, чтобы вы любили её всегда, а не выслушивать колкие замечания, что она сегодня одета недостаточно хорошо.
Сделайте так, чтобы ваша девушка одинаково комфортно и спокойно чувствовала всегда: и в дорогом платье, и без макияжа, и в нелепом пальто, купленном на распродаже. Для неё важно осознавать, что для вас это – не важно. В этом и заключается любовь!