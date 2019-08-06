Стало известно, сколько Филипп Киркоров тратит на частные перелеты

Певец Филипп Киркоров вместе со своими детьми — Мартином и Аллой Викторией — отправился в Грецию на частном самолете. До этого семья отдыхала на Лазурном берегу во Франции.

Во время путешествий артист уже давно предпочитает передвигаться на частном транспорте, например, арендует небольшие (или большие) самолеты.

На этот раз наследники артиста не оценили лайнер. «Почему эта штучка такая маленькая», — оглядывая салон самолета, спросил Мартин. «Зато уютная», — ответил Киркоров сыну.