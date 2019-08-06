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Поклонники пришли в восторг от стройных ног 51-летней Валерии

Валерия

ФОТО: Instagram

Пользователи сети обсуждают стройные ноги 51-летней российской певицы Валерии. В минувший понедельник, 5 августа, звезда опубликовала на своей личной страничке в социальной сети снимок в шортах, пишут Аргументы.

На фотографии можно увидеть, что тренировки и здоровое питание Валерии дают плоды – она может позволить себе носить короткие наряды. Ноги артистки являются стройными и подтянутыми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники отметили, что у певицы прекрасная фигура. Некоторые добавили, что такой физической форме могут позавидовать даже юные девушки. Многие интересуются, как Валерия смогла выработать силу воли для регулярных занятий спортом и правильного питания.

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