Поклонники пришли в восторг от стройных ног 51-летней Валерии

На фотографии можно увидеть, что тренировки и здоровое питание Валерии дают плоды – она может позволить себе носить короткие наряды. Ноги артистки являются стройными и подтянутыми.

Поклонники отметили, что у певицы прекрасная фигура. Некоторые добавили, что такой физической форме могут позавидовать даже юные девушки. Многие интересуются, как Валерия смогла выработать силу воли для регулярных занятий спортом и правильного питания.