Пелагея опубликовала новое видео с участием дочки Таисии

На видео Таисия с интересом разглядывает вольеры с птицами и животными и делится своими впечатлениями с папой. Возле загона с пони девочка радостно воскликнула "кони", чем развеселила не только отца, но и многочисленных подписчиков, посмотревших ролик из зоопарка.

После просмотра видео интернет-пользователи также отметили, что девочка взяла от своей звездной мамы не только внешнюю красоту, но и ее темперамент, а также звонкий голос.

Поля, у малышки голос будет ваш. Уже слышны нотки такие в нем,

Эмоциональностью она в маму!

Деловуша такая! Голосок звонкий! В маму,

Сказка! Голос будет мамин!Активная егоза, как мама,

— выразили свое мнение подписчики.

Пелагея начала показывать лицо дочери только весной этого года. Звезда сама опубликовала в микроблоге первый снимок с девочкой, в комментариях под которым подписчики сразу же принялись гадать, на кого из родителей она похожа больше, однако тогда к единому мнению так и не пришли.