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Пелагея опубликовала новое видео с участием дочки Таисии

Пелагея с мужем Телегиным

ФОТО: Instagram

В последнее время 33-летняя Пелагея все чаще делится с поклонниками подробностями личной жизни в соцсетях. Так, вчера она порадовала фолловеров новым видео с двухлетней дочерью Таисией. Ролик был снят мужем певицы, 27-летним Иваном Телегиным, в контактном зоопарке, где он накануне побывал с малышкой, пишет Сплетник.

На видео Таисия с интересом разглядывает вольеры с птицами и животными и делится своими впечатлениями с папой. Возле загона с пони девочка радостно воскликнула "кони", чем развеселила не только отца, но и многочисленных подписчиков, посмотревших ролик из зоопарка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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После просмотра видео интернет-пользователи также отметили, что девочка взяла от своей звездной мамы не только внешнюю красоту, но и ее темперамент, а также звонкий голос.

Поля, у малышки голос будет ваш. Уже слышны нотки такие в нем,

Эмоциональностью она в маму!

Деловуша такая! Голосок звонкий! В маму,

Сказка! Голос будет мамин!Активная егоза, как мама,

— выразили свое мнение подписчики.

Пелагея начала показывать лицо дочери только весной этого года. Звезда сама опубликовала в микроблоге первый снимок с девочкой, в комментариях под которым подписчики сразу же принялись гадать, на кого из родителей она похожа больше, однако тогда к единому мнению так и не пришли.

Напомним, о помолвке Пелагеи и Ивана Телегина стало известно в 2016 году. Летом того же года звездная пара поженилась, а в январе 2017 года певица родила дочь Таисию. Телегин также воспитывает сына от предыдущих отношений, который родился в феврале 2016 года.

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