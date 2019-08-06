Деми Роуз доказала фанатам, кто тут самый красивый, опубликовав фото в бикини

Деми Роуз взяла за хорошую привычку подкидывать своим подписчикам пищу для размышлений и мечтаний. В этот раз девушка просто продемонстрировала новую модель купальника, но взгляды всех пользователей "Инстаграма" были прикованы отнюдь не к мало что прикрывавшим полоскам ткани.