Деми Роуз доказала фанатам, кто тут самый красивый, опубликовав фото в бикини

Популярная 24-летняя британская модель снова выложила снимок, мимо которого не смогли пройти не только фанаты девушки, но и те, кто ее не знает, пишет Лайф.
Деми Роуз взяла за хорошую привычку подкидывать своим подписчикам пищу для размышлений и мечтаний. В этот раз девушка просто продемонстрировала новую модель купальника, но взгляды всех пользователей "Инстаграма" были прикованы отнюдь не к мало что прикрывавшим полоскам ткани.
Волосы Деми решила заплести, чтобы те не отвлекали поклонников от самого главного. Новое фото модель кокетливо подписала: "Свет мой зеркальце, скажи..." Таким образом девушка решила добиться от подписчиков волны комплиментов, которая последовала незамедлительно.
"Да блин, как получить такое же тело, как у тебя((",
"Ты на свете всех милее, инфа соточка",
"Я в жизни больше не куплю булочки с корицей! Лучший мотиватор",
- написали пользователи.
Фото смотри ЗДЕСЬ!