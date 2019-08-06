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Деми Роуз доказала фанатам, кто тут самый красивый, опубликовав фото в бикини

Demi Rose Mawby, november 2018.

ФОТО: GoffPhotos.com/Scanpix

Популярная 24-летняя британская модель снова выложила снимок, мимо которого не смогли пройти не только фанаты девушки, но и те, кто ее не знает, пишет Лайф.

Деми Роуз взяла за хорошую привычку подкидывать своим подписчикам пищу для размышлений и мечтаний. В этот раз девушка просто продемонстрировала новую модель купальника, но взгляды всех пользователей "Инстаграма" были прикованы отнюдь не к мало что прикрывавшим полоскам ткани.

Волосы Деми решила заплести, чтобы те не отвлекали поклонников от самого главного. Новое фото модель кокетливо подписала: "Свет мой зеркальце, скажи..." Таким образом девушка решила добиться от подписчиков волны комплиментов, которая последовала незамедлительно.

"Да блин, как получить такое же тело, как у тебя((",

"Ты на свете всех милее, инфа соточка",

"Я в жизни больше не куплю булочки с корицей! Лучший мотиватор",

- написали пользователи.

Фото смотри ЗДЕСЬ!

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