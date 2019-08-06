Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым проще всего разбогатеть

Овен

Первыми такими счастливчиками, по мнению Глобы, являются Овны. Представители этого знака любят роскошь и достаток, поэтому постоянно стремятся к комфорту. Они имеют связь с деньгами и знают, где их достать.

Пробивным Овнам всегда хватает сил и энергии для решительных действий, поэтому вопросы финансовой стабильности им удается решать эффективнее, чем многим другим.

При этом представители этого знака знают, куда уходят лишние леньги, и могут с легкостью сэкономить для будущих инвестиций освободившихся средств.

Козерог

Представители этого знака по праву являются одними из самых трудолюбивыхв зодиакальном круге. Будучи требовательными и дисциплинированными, Козероги действуют по принципу «терпение и труд все перетрут» и чаще всего бывают правы в своих расчетах.

Они способны добиться многого благодаря упорству.

Эти расчетливые люди идут своим путем, не размениваясь на лишние эмоции, поэтому богатство приходит к ним как закономерный результат.

Рыбы

Рыбы могут стать финансово успешными благодаря удаче. Они не желают единолично руководить и создают собственную команду. Такие люди прекрасно проявляют себя в коллективе, но не согласны на «черную работу».