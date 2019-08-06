Бывшие сослуживцы осудили любовь принца Гарри к салонам красоты

Бывшие сослуживцы принца высмеяли "новое увлечение" старого друга. По их словам, они помнят Гарри парнем, который не очень следил за своим внешним видом и был не прочь покурить или выпить. Один из них заявил, что, если бы принцу тогда сказали, что он пойдёт на педикюр, то он бы рассмеялся.