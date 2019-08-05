Сначала рок, затем – к президенту: новый мэр Нарвы в предвкушении фестиваля Go Narva!

«Я обязательно пойду на рок-фестиваль 19-го августа, а на следующий день я поспешу на прием к президенту», – сказал Алексей Евграфов, который был избран новым мэром Нарвы в апреле этого года.

«Этот фестиваль очень много значит для города. Все события, которые происходят в Нарве, привлекают сюда людей и туристов. Рок-фестиваль будет проходить перед важным праздником, и, конечно, мы очень рады, что именно наш город выбран местом проведения», – сказал мэр.

Для Евграфова не менее важно, что эстонские и российские рок-группы выступят на одной сцене в этот вечер: «Это хорошая возможность показать, что Нарва – эстонский город и что люди знают как эстонские, так и русские группы, которых объединит фестиваль в нашем городе».

Мэру Евграфову, по его словам, нравятся все исполнители, однако он считает, что именно атмосфера единения является в данном случае ключевой.

Главный организатор фестиваля Юрий «Юрбан» Новиков, в настоящее время находится в самой активной фазе подготовки, но это не означает, что какой-либо из периодов был менее активным.

«Вот уже восемь месяцев мы ежедневно работаем над фестивалем, это очень большая и кропотливая работа. На данный момент со всеми артистами все согласовано и все договоренности достигнуты. «Go Narva!» – это не только сцена и музыка, мы позаботились и о том, чтобы у нас можно было вкусно поесть и красиво выпить, в рамках приличия, конечно же. Также, для детей будут интересные аттракционы. Мы прилагаем все усилия, чтобы наш рок-фестиваль стал настоящим праздником! Приходите все! Oleme вместе!»

ФОТО: Промо