Вера Брежнева удалила все совместные фотографии с мужем

На днях я была в Киеве и поехала проведать папу... По дороге к его месту с каждым годом становится все больше подобных каменных плит.. Иногда я посматриваю на имена, фамилии, даты и надписи на них. И тут я остановилась, как вкопанная... на одной из плит было написано: Любовь спасёт мир... Только эта фраза... Прописные три слова с тремя точками. Пока нас любят - мы вечны. И эти три слова тому подтверждение. #любовьспасетмир #люблю #помню

A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Aug 4, 2019 at 8:12am PDT