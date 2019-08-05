Пн, 5.08.2019
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Вера Брежнева удалила все совместные фотографии с мужем
Что случилось?

ФОТО: скриншот instagram.com/ververa

37-летняя певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева и 56-летний композитор и продюсер Константин Меладзе в браке уже четыре года, однако долгое время они скрывали свои отношения и лишь недавно стали открыто демонстрировать чувства на публике.

На радость поклонникам, Вера Брежнева в последнее время стала наконец публиковать в соцсетях романтичные кадры с супругом, однако на днях все их совместные фотографии исчезли из ее Instagram-аккаунта.

Фанаты пары забили тревогу, а одна из подписчиц решила прямо спросить артистку, что случилось. «Убрала, чтобы завистников не нервировать», - коротко ответила Вера.

Многие остались удовлетворены этой версией и с облегчением выдохнули. Однако нашлись и те, кто не поверил, что фотографии были удалены только поэтому, и посчитал, что в отношениях звездных супругов произошел разлад. Поживем – увидим...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На днях я была в Киеве и поехала проведать папу... По дороге к его месту с каждым годом становится все больше подобных каменных плит.. Иногда я посматриваю на имена, фамилии, даты и надписи на них. И тут я остановилась, как вкопанная... на одной из плит было написано: Любовь спасёт мир... Только эта фраза... Прописные три слова с тремя точками. Пока нас любят - мы вечны. И эти три слова тому подтверждение. #любовьспасетмир #люблю #помню

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