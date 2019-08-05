Пн, 5.08.2019
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На Дженнифер Лопес лопнул откровенный костюм во время концерта в Москве: опубликовано видео

Дженнифер Лопес в Москве

ФОТО: Eugene Odinokov / Sputnik

Неприятный инцидент произошел с популярной американской певицей Дженнифер Лопес во время ее концерта в Москве.

Напомним, что 4 августа 2019 года звезда впервые за семь лет выступила в российской столице, где представила программу It's my party.

Несмотря на то, что температура воздуха в этот вечер в Москве поднялась всего до +8 градусов Цельсия, 50-летняя знаменитость не изменила своим открытым сексуальным нарядам.

Тем не менее, после одной из смен костюмов произошел конфуз. Когда Лопес вышла к зрителям в белых трусах, лифчике и штанах на подтяжках, наряд разошелся по швам прямо под грудью поп-дивы.

Однако Дженнифер решила не придавать ситуации никакого значения продолжила выступление. Смотрите видео!

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