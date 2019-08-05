«Без семьи, без ребенка?»: Кристина Асмус в купальнике покоряет Мальдивы

«Как же в этот раз летит время!! Я, правда, обычно прилетаю в отпуск… и на следующий же день мне кажется, что я здесь уже неделю», - поделилась впечатлениями Кристина.

От внимания подписчиков не укрылся тот факт, что актрису не сопровождает муж. «Вы там одна? Без семьи, без ребенка?» - поинтересовался один из фолловеров. Другие остались в восторге от купальника Асмус.

«Какая красота», «Купальник супер, вам идет», «Божественно», - расхвалили пляжный образ пользователи.

Резидент Comedy Club действительно не присоединился к жене в этом отпуске, поскольку занят в новом проекте. Ранее Кристина опубликовала фото с дочерью, сделанное в аэропорту. «Впереди две сказочных недели на Мальдивах», - написала Асмус.