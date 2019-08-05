«Без семьи, без ребенка?»: Кристина Асмус в купальнике покоряет Мальдивы

Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в белоснежном купальнике на Мальдивских островах. Что примечательно, на фото актриса запечатлена в гордом одиночестве, без супруга Гарика Харламова, пишет Экспресс газета.
«Как же в этот раз летит время!! Я, правда, обычно прилетаю в отпуск… и на следующий же день мне кажется, что я здесь уже неделю», - поделилась впечатлениями Кристина.
От внимания подписчиков не укрылся тот факт, что актрису не сопровождает муж. «Вы там одна? Без семьи, без ребенка?» - поинтересовался один из фолловеров. Другие остались в восторге от купальника Асмус.
«Какая красота», «Купальник супер, вам идет», «Божественно», - расхвалили пляжный образ пользователи.
Резидент Comedy Club действительно не присоединился к жене в этом отпуске, поскольку занят в новом проекте. Ранее Кристина опубликовала фото с дочерью, сделанное в аэропорту. «Впереди две сказочных недели на Мальдивах», - написала Асмус.
«Какие же вы красивые!! Такие аккуратные, ухоженные!! Умницы! Харламов очень гордится вами. Отдыхайте, вы заслужили такой прекрасный отпуск!! Ждём захватывающих кадров в ленте», - эмоционально отреагировала одна из самых преданных поклонниц. Многие также отметили, что дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова удивительно похожа на отца.