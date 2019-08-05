Пн, 5.08.2019
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  • «Без семьи, без ребенка?»: Кристина Асмус в купальнике покоряет Мальдивы

«Без семьи, без ребенка?»: Кристина Асмус в купальнике покоряет Мальдивы

Кристина Асмус и Гарик Харламов

ФОТО: Instagram

Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в белоснежном купальнике на Мальдивских островах. Что примечательно, на фото актриса запечатлена в гордом одиночестве, без супруга Гарика Харламова, пишет Экспресс газета.

«Как же в этот раз летит время!! Я, правда, обычно прилетаю в отпуск… и на следующий же день мне кажется, что я здесь уже неделю», - поделилась впечатлениями Кристина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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От внимания подписчиков не укрылся тот факт, что актрису не сопровождает муж. «Вы там одна? Без семьи, без ребенка?» - поинтересовался один из фолловеров. Другие остались в восторге от купальника Асмус.

«Какая красота», «Купальник супер, вам идет», «Божественно», - расхвалили пляжный образ пользователи.

Резидент Comedy Club действительно не присоединился к жене в этом отпуске, поскольку занят в новом проекте. Ранее Кристина опубликовала фото с дочерью, сделанное в аэропорту. «Впереди две сказочных недели на Мальдивах», - написала Асмус.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Какие же вы красивые!! Такие аккуратные, ухоженные!! Умницы! Харламов очень гордится вами. Отдыхайте, вы заслужили такой прекрасный отпуск!! Ждём захватывающих кадров в ленте», - эмоционально отреагировала одна из самых преданных поклонниц. Многие также отметили, что дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова удивительно похожа на отца.

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