Нюша оставила маленькую дочь ради отдыха с мужем

Два года назад Нюша вышла замуж за своего возлюбленного - Игоря Сивова. Пара расписалась в одном из ЗАГСов в Казани, а после влюбленные отправились на Мальдивы, где устроили красивую свадебную церемонию для друзей и самых близких родственников, пишет Экспресс газета.
А 8 месяцев назад Нюша впервые стала мамой. Она родила дочь в одной из престижных клиник Майами. Уже спустя месяц после родов Нюша стала постепенно возвращаться к работе, сейчас она вошла в привычный рабочий график. Артистка успевает и заниматься карьерой, и воспитывать дочь.
На днях Нюша и ее супруг улетели на отдых в Париж. Именно в этом городе супруги решили отметить годовщину свадьбы. Они не стали брать с собой маленькую дочку, так как хотели побыть только вдвоем. К тому же, певица считает, что не стоит подвергать дочь слишком частым перелетам.
«Особенный день, на нашей особенной планете...» - подписала романтичный кадр с супругом Нюша.