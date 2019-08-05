Нюша оставила маленькую дочь ради отдыха с мужем

А 8 месяцев назад Нюша впервые стала мамой. Она родила дочь в одной из престижных клиник Майами. Уже спустя месяц после родов Нюша стала постепенно возвращаться к работе, сейчас она вошла в привычный рабочий график. Артистка успевает и заниматься карьерой, и воспитывать дочь.

На днях Нюша и ее супруг улетели на отдых в Париж. Именно в этом городе супруги решили отметить годовщину свадьбы. Они не стали брать с собой маленькую дочку, так как хотели побыть только вдвоем. К тому же, певица считает, что не стоит подвергать дочь слишком частым перелетам.