«Вы такие же, как и мы»: опубликовано видео, как пьяный Ефремов пытается разогнать ОМОН в Москве

Известный российский актер в состоянии алкогольного опьянения попытался уговорить силовиков уехать с места событий.
В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как нетрезвый актер Михаил Ефремов с громкоговорителем в руках пытается разогнать силовиков в центре Москвы, передает TopNews.
На видео артист неуверенно стоит на улице и пытается уговорить ОМОН уехать с места.
«Вы такие же, как и мы», – говорит артист бойцам.
«А мы такие же, как и вы», – отвечают ему силовики.
Также ОМОНовцы пытаются выяснить, почему артист так себя ведет. На это Ефремов отвечает, что «сильно пьян». Также он использовал в своей речи большое количество нецензурных слов.