Пн, 5.08.2019
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«Вы такие же, как и мы»: опубликовано видео, как пьяный Ефремов пытается разогнать ОМОН в Москве

Михаил Ефремов

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Известный российский актер в состоянии алкогольного опьянения попытался уговорить силовиков уехать с места событий.

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как нетрезвый актер Михаил Ефремов с громкоговорителем в руках пытается разогнать силовиков в центре Москвы, передает TopNews.

На видео артист неуверенно стоит на улице и пытается уговорить ОМОН уехать с места.

«Вы такие же, как и мы», – говорит артист бойцам.

«А мы такие же, как и вы», – отвечают ему силовики.

Также ОМОНовцы пытаются выяснить, почему артист так себя ведет. На это Ефремов отвечает, что «сильно пьян». Также он использовал в своей речи большое количество нецензурных слов.

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