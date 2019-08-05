Как сестры! Кристина Орбакайте с дочерью резвятся на пляже в Юрмале
Накануне к знаменитостям, которые этим летом наслаждаются прибалтийским воздухом, присоединилась Кристина Орбакайте со своей 7-летней дочкой Клавдией.
Как известно, в этом сезоне в Юрмале проводят время Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Гарри и Лизой, Аркадий Укупник, Геннадий Хазанов с супругой и внучкой, Владимир Винокур с семьей и многие другие звезды российского шоу-бизнеса.
Не так давно завершили свой отдых в Латвии Игорь Николаев и Юлия Проскурякова с дочерью Вероникой. А вот Кристина Орбакайте, наоборот, только прибыла на балтийское побережье, о чем поспешила сообщить в своем Instagram.
«На Рижском взморье воздух свеж», – подписала певица и актриса забавное видео с дочерью, снятое на юрмальском пляже.