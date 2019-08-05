Появились первые фотографии внука Леры Кудрявцевой

В 2018 году телеведущая во второй раз стала мамой и это не единственная радость о прибавлении в семье — в мае прошлого года у сына Кудрявцевой родился внук. Однако эту новость скрывали несколько месяцев и лишь недавно показали снимки с малышом, передает StarHit.
В начале 90-х телеведущая вышла замуж за барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка, которому родила сына Жана. Спустя два года пара распалась, и мальчик остался жить с матерью. Несмотря на звездный статус родителей, ребенок рос вдали от света софитов. Кстати, парень до сих пор попадает в объективы фотокамер лишь в исключительных случаях, например, на свадьбе матери и хоккеиста Игоря Макарова.
Год назад выяснилось, что когда Кудрявцева ждала дочку Машу, Жан стал отцом. Малыш появился на свет 20 мая 2018 года, однако скрывать рождение внука счастливой бабушке удавалось еще несколько месяцев.
«Назвали Львом — в честь отца Леры. Роды проходили в Москве, мальчик появился на свет здоровым», — делился тогда эмоциями со «СтарХитом» Сергей Ленюк.
Спустя четыре месяца, 15 сентября, Льва покрестили. Церемония прошла в одном из московских храмов, и присутствовали на ней только самые близкие. Важное событие отметили скромным банкетом, главным угощением которого стал голубой торт с именем мальчика.
С матерью ребенка Анастасия сын Кудрявцевой живет уже несколько лет. В отличие от 29-летнего возлюбленного, который негативно относится к популярности и социальным сетям, Настя изредка ведет страницу в Instagram, правда, предпочитает не афишировать причастность к звездной семье.
«Девушка родом из Москвы, выросла в достаточно обеспеченной семье. Знаю, что у них есть дача под Сергиевым Посадом, она частенько приезжает туда вместе с родителями. К слову, в том же районе живет Сергей Ленюк, когда-то он построил там трехэтажный дом», — рассказали «СтарХиту» в окружении пары.