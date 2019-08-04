«С днем рождения, потрясающая жена»: принц Гарри трогательно поздравил Меган с 38-летием

Герцог Сассекский опубликовал поздравление в Instagram.
Принц Гарри, жене которого Меган сегодня, 4 августа, исполняется 38 лет, решил публично ее поздравить.
На официальной странице королевской четы в Instagram герцог Сассекский опубликовал снимок любимой жены, который сопроводил трогательным поздравлением.
С днем рождения, мояю потрясающая жена. Спасибо, что присоединилась ко мне в этом приключении!" - с любовью, Г.", - подписал снимок принц Гарри.
Как будет праздновать свой день рождения герцогиня Сассекская пока неизвестно, но на днях в СМИ говорилось о том, что она не будет устраивать грандиозную вечеринку по случаю праздника и спокойно отпразднует день рождения в кругу семьи.
Напомним, ранее также сообщалось, что жена принца Гарри будет отмечать праздник в замке Балморал в Шотландии, куда ее пригласила королева Елизавета II.