«С днем рождения, потрясающая жена»: принц Гарри трогательно поздравил Меган с 38-летием

Принц Гарри, жене которого Меган сегодня, 4 августа, исполняется 38 лет, решил публично ее поздравить.

На официальной странице королевской четы в Instagram герцог Сассекский опубликовал снимок любимой жены, который сопроводил трогательным поздравлением.

Prints Harry ja Meghan Markle. ФОТО: Doug Peters / Doug Peters / EMPICS Entertainment / Scanpix

С днем рождения, мояю потрясающая жена. Спасибо, что присоединилась ко мне в этом приключении!" - с любовью, Г.", - подписал снимок принц Гарри.

Как будет праздновать свой день рождения герцогиня Сассекская пока неизвестно, но на днях в СМИ говорилось о том, что она не будет устраивать грандиозную вечеринку по случаю праздника и спокойно отпразднует день рождения в кругу семьи.