Вс, 4.08.2019
Александр Ревва в Юрмале: «Эстонские девушки – одни из самых красивых в мире!» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «С днем рождения, потрясающая жена»: принц Гарри трогательно поздравил Меган с 38-летием

«С днем рождения, потрясающая жена»: принц Гарри трогательно поздравил Меган с 38-летием

Prints Harry ja Meghan Markle pulmapäeval rahva ees suudlemas.

ФОТО: POOL NEW / REUTERS

Герцог Сассекский опубликовал поздравление в Instagram.

Принц Гарри, жене которого Меган сегодня, 4 августа, исполняется 38 лет, решил публично ее поздравить.

На официальной странице королевской четы в Instagram герцог Сассекский опубликовал снимок любимой жены, который сопроводил трогательным поздравлением. 

Prints Harry ja Meghan Markle.

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters / EMPICS Entertainment / Scanpix

С днем рождения, мояю потрясающая жена. Спасибо, что присоединилась ко мне в этом приключении!" - с любовью, Г.", - подписал снимок принц Гарри.

Как будет праздновать свой день рождения герцогиня Сассекская пока неизвестно, но на днях в СМИ говорилось о том, что она не будет устраивать грандиозную вечеринку по случаю праздника и спокойно отпразднует день рождения в кругу семьи.

Напомним, ранее также сообщалось, что жена принца Гарри будет отмечать праздник в замке Балморал в Шотландии, куда ее пригласила королева Елизавета II. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ