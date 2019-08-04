Полуобнаженная Анджелина Джоли снялась в нежном ролике
Голливудская актриса Анджелина Джоли, дочь которой на днях отказалась жить с ней и переехала к Питту, впервые за долгое время снялась в чувственном ролике.
Звезда появилась в новой рекламной кампании парфюма Guerlain Mon.
В ролике полуобнаженная Джоли позирует лежа на кровати. Актриса частично прикрыла свои прелести лишь атласной простыней.
Кроме того, Анджелина также демонстрирует свои многочисленные татуировки на спине.
Стоит отметить, что сотрудничать с брендом духов Джоли начала в 2017 году. Она согласилась стать амбассадором Guerlain, поскольку это были любимые духи ее матери - Маршелин Бертран, которая умерла от рака груди в возрасте 56 лет.