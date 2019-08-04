Вс, 4.08.2019
Никто не гуляет так, как жители Маарду! Смотрите, что творилось на Дне города (ГАЛЕРЕЯ) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Полуобнаженная Анджелина Джоли снялась в нежном ролике

Полуобнаженная Анджелина Джоли снялась в нежном ролике
ВИДЕО!

Angelina Jolie

ФОТО: Leia Guyon/SIPA/Scanpix

Голливудская актриса Анджелина Джоли, дочь которой на днях отказалась жить с ней и переехала к Питту, впервые за долгое время снялась в чувственном ролике. 

Звезда появилась в новой рекламной кампании парфюма Guerlain Mon. 

В ролике полуобнаженная Джоли позирует лежа на кровати. Актриса частично прикрыла свои прелести лишь атласной простыней.

Кроме того, Анджелина также демонстрирует свои многочисленные татуировки на спине.

Стоит отметить, что сотрудничать с брендом духов Джоли начала в 2017 году. Она согласилась стать амбассадором Guerlain, поскольку это были любимые духи ее матери - Маршелин Бертран, которая умерла от рака груди в возрасте 56 лет. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ