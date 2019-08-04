Весы склонны к опрометчивым поступкам, а Стрельцы могут торжествовать! Гороскоп на 4 августа

Лев

Львы сегодня более обычного рассудительны, по-житейски мудры и предусмотрительны. Желание одержать победу немедленно, которое часто толкает представителей данного знака на необдуманные поступки, сегодня практически не выражено; на смену ему приходят осторожность, стремление избежать риска, защитить от потрясений себя и близких. К концу дня вы, возможно, немного заскучаете, но настроение из-за этого едва ли испортится.

Сегодня Львы прекрасно разбираются в людях, поэтому день подходит для формирования рабочей команды, поиска надежных деловых партнеров и, конечно, потенциальной «половинки»: обмануть вашу интуицию не удастся никому.

Дева

Девам стоит быть чуть помягче с окружающими: не все готовы к граду ваших шуток, язвительных замечаний и ироничных высказываний. Пощадите, по крайней мере, тех, кто и так признает ваше превосходство! Вас ожидает немало столкновений с недоброжелателями – из каждого из них вы выйдете победителем, однако избежать потерь удастся не всегда.

Ваше отношение к близким сегодня - это пример любви строгой, требовательной, взыскательной.

Казалось бы, ничего страшного в этом нет, но как только кто-то рискнет ответить вам тем же, вы поймете, что были почти жестоки. Расслабьтесь. Причина эмоционального напряжения сегодня кроется не во влиянии негативных тенденций, а в вашем собственном нежелании смотреть на некоторые вещи легко.

Весы

Весы склонны к опрометчивым поступкам, что может привести к серьезным проблемам. В особенности это касается личной жизни: тут вы практически становитесь сами себе врагом. Постарайтесь сдерживать порывы, помните, что разрушить близкие отношения легко, а вот восстановить их порой просто невозможно. Юные представители знака не могут, да и едва ли хотят, сопротивляться искушениям – что жe, в результате вы получите полезный опыт, но заплатите за него дорого.

В деловых отношениях вы чуть более предусмотрительны и необыкновенно везучи. Не упустите возможность провести переговоры, заключить выгодные сделки, найти влиятельных покровителей. Кроме того, звезды советуют Весам принимать активное участие в общественной и светской жизни: на многолюдных мероприятиях их ожидают интересные знакомства.

Скорпион

Скорпионам стоит смириться с тем, что этот день не принесет им больших успехов ни в делах, ни в личной жизни. Да, сегодня звезды не склонны вас поддерживать, однако это не повод нарушать данные обещания и забывать о своих повседневных обязанностях. Серьезное отношение к любым делам, внимание ко всем возникающим проблемам, искреннее желание учесть интересы окружающих, когда приходится принимать важное решение, станут вашими надежными помощниками в этот непростой день.

Влюбляетесь вы сегодня на удивление легко, но выбор «объекта» будет, в лучшем случае, несколько странным. Не торопитесь следовать всем порывам: любовь с первого взгляда, безусловно, возможна, но вероятность того, что она будет несчастной, сегодня очень велика.

Стрелец