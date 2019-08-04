Весы склонны к опрометчивым поступкам, а Стрельцы могут торжествовать! Гороскоп на 4 августа
Никто не хочет сидеть на месте, никто не готов довольствоваться уже одержанными победами, никто не ждет милостей от судьбы – все суетятся, то строят, то разрушают, то ссорятся, то мирятся, не задумываясь о том, нужна ли, собственно, столь бурная деятельность, необходима ли такая активность. Даже наиболее ленивые люди начинают принимать меры для решения своих проблем; правда, меры не всегда самые лучшие, а порой и откровенно ошибочные.
Если желание провести день в пустых хлопотах вам чуждо, заранее составьте план действий, решите для себя чем и зачем вы планируете заниматься, и постарайтесь найти единомышленников, близких вам не только по взглядам на жизнь, но и по характеру в целом, особое внимание обратите на «товарищей» по знаку Зодиака – с ними проще найти общий язык. И не позволяйте собой манипулировать: те, кто способен противостоять внешним влияниям, непременно останутся в выигрыше, пишет Дворец.
Овен
Овны блистают лидерскими качествами, ведут за собой единомышленников, увлекают окружающих новыми идеями. Правда, движения представителей данного знака несколько хаотичны, а порывы противоречивы, но это лишь добавляет Овнам обаяния. Личное явно преобладает над общественно-полезным; даже там, где вы рассчитываете исключительно не плодотворное сотрудничество, зарождаются взаимные симпатии и пробегают романтические искры.
При этом в полном отсутствии здравомыслия Овнов упрекнуть сегодня никак нельзя: они мастерски обходят ловушки, избегают контактов с ненадежными особами, ставят на место зарвавшихся конкурентов и одерживают верх над недоброжелателями.
Телец
Тельцы не позволяют лениться ни себе, ни окружающим, и сравнительно легко справляются с решением сложных задач. Главный секрет вашего успеха сегодня кроется в умении и желании руководить другими, выполнять функции всеобщего начальника и наставника. Это не всегда просто, но награда за труды обещает быть весьма щедрой.
Однако имейте в виду: объять необъятное не под силу даже вам. Звезды советуют не перетруждаться, ограничиться лишь наиболее важными делами, и уделить побольше времени общению с близкими – они давно соскучились по вашему вниманию. Возможно обострение давних разногласий или конфликтов, но сегодня у вас есть шанс взглянуть на проблемы с новой точки зрения и положить им конец.
Близнецы
У Близнецов есть поводы для радости: позитивные тенденции набирают силу, жизнь налаживается! Наиболее значительными будут перемены в личных отношениях; тут на смену неясностям, недомолвкам и взаимному недовольству приходят, наконец, понимание, участие, нежность, забота друг о друге. Можно вздохнуть свободно, перестать тревожиться из-за мелочей.
В профессиональной сфере ситуация меняется не столь значительно, но и тут есть, чему порадоваться – например, победам над недоброжелателями, снижению активности конкурентов, отсутствию безосновательной критики руководства. Приятным и увлекательным обещает быть досуг: не упустите возможность поразвлечься.
Рак
Ракам сегодня нужно не так много, чтобы почувствовать себя счастливыми – немного отдыха, смена обстановки, компания хороших друзей и молчаливое одобрение родственников. Все это у вас будет, а в качестве приятного дополнения звезды подготовили для вас профессиональные успехи, удачные деловые встречи, многообещающие предложения.
Порадуют и события личной жизни. Здесь, правда, следует говорить не о грандиозных переменах, а о постепенно усиливающемся влиянии позитивных тенденций, благодаря которому вы примете верные решения, встанете на путь, который скоро приведет вас к успеху.
Лев
Львы сегодня более обычного рассудительны, по-житейски мудры и предусмотрительны. Желание одержать победу немедленно, которое часто толкает представителей данного знака на необдуманные поступки, сегодня практически не выражено; на смену ему приходят осторожность, стремление избежать риска, защитить от потрясений себя и близких. К концу дня вы, возможно, немного заскучаете, но настроение из-за этого едва ли испортится.
Сегодня Львы прекрасно разбираются в людях, поэтому день подходит для формирования рабочей команды, поиска надежных деловых партнеров и, конечно, потенциальной «половинки»: обмануть вашу интуицию не удастся никому.
Дева
Девам стоит быть чуть помягче с окружающими: не все готовы к граду ваших шуток, язвительных замечаний и ироничных высказываний. Пощадите, по крайней мере, тех, кто и так признает ваше превосходство! Вас ожидает немало столкновений с недоброжелателями – из каждого из них вы выйдете победителем, однако избежать потерь удастся не всегда.
Ваше отношение к близким сегодня - это пример любви строгой, требовательной, взыскательной.
Казалось бы, ничего страшного в этом нет, но как только кто-то рискнет ответить вам тем же, вы поймете, что были почти жестоки. Расслабьтесь. Причина эмоционального напряжения сегодня кроется не во влиянии негативных тенденций, а в вашем собственном нежелании смотреть на некоторые вещи легко.
Весы
Весы склонны к опрометчивым поступкам, что может привести к серьезным проблемам. В особенности это касается личной жизни: тут вы практически становитесь сами себе врагом. Постарайтесь сдерживать порывы, помните, что разрушить близкие отношения легко, а вот восстановить их порой просто невозможно. Юные представители знака не могут, да и едва ли хотят, сопротивляться искушениям – что жe, в результате вы получите полезный опыт, но заплатите за него дорого.
В деловых отношениях вы чуть более предусмотрительны и необыкновенно везучи. Не упустите возможность провести переговоры, заключить выгодные сделки, найти влиятельных покровителей. Кроме того, звезды советуют Весам принимать активное участие в общественной и светской жизни: на многолюдных мероприятиях их ожидают интересные знакомства.
Скорпион
Скорпионам стоит смириться с тем, что этот день не принесет им больших успехов ни в делах, ни в личной жизни. Да, сегодня звезды не склонны вас поддерживать, однако это не повод нарушать данные обещания и забывать о своих повседневных обязанностях. Серьезное отношение к любым делам, внимание ко всем возникающим проблемам, искреннее желание учесть интересы окружающих, когда приходится принимать важное решение, станут вашими надежными помощниками в этот непростой день.
Влюбляетесь вы сегодня на удивление легко, но выбор «объекта» будет, в лучшем случае, несколько странным. Не торопитесь следовать всем порывам: любовь с первого взгляда, безусловно, возможна, но вероятность того, что она будет несчастной, сегодня очень велика.
Стрелец
Стрельцы могут торжествовать: день их ожидает удачный, легкий, приятный и увлекательный. Правда, позитивные тенденции набирают силу постепенно, но причин сомневаться в том, что в конце концов все сложится наилучшим для вас образом, нет. Легко решаются профессиональные проблемы, охотно предлагают помощь люди, отношение которых к вам совсем недавно было совершенно безразличным.
Вы быстро завоевываете симпатии в любом коллективе, располагаете к себе окружающих. Любовные, дружеские, семейные отношения полны душевного тепла, надежны и прочны – беспокоиться вам просто не о чем. Наслаждайтесь жизнью и балуйте себя.
Козерог
Козероги сегодня демонстрируют исключительно лучшие качества своего характера, а заодно и высокие моральные принципы, непоколебимую верность своим идеалам. Что жe, столь достойные особы не могут остаться незамеченными: сегодня вами интересуются и влиятельные персоны, и представители противоположного пола, и те, кто находится в постоянных поисках руководителя и наставника.
Круг общения расширяется, и с этим связана весьма серьезная проблема: вы щедро делитесь своей энергией и слишком малую ее часть оставляете «на собственные нужды». Следствием может стать значительное снижение жизненного тонуса и даже недомогание, так что будьте осторожнее.
Водолей
Весьма удачный день, обещающий легкие победы и приятные сюрпризы. Обстоятельства складываются не совсем так, как ожидали Водолеи, однако представителям данного знака не откажешь в умении импровизировать и высокой скорости реакции на происходящее вокруг, а это значит, что пребывать в замешательстве и растерянности они не будут.
Везде, где бы вы ни появлялись, вам будут рады. Воспользуйтесь этим, чтобы заручиться поддержкой влиятельных людей, завязать полезные знакомства. Некоторый прагматизм, который присущ вам сегодня, окажется полезным даже в личной жизни, поскольку поможет найти ответы на вопросы, ранее казавшиеся неразрешимыми.
Рыбы
Сегодня Рыбам не помешают добиться успеха ни чрезмерная мечтательность, ни некоторая непоследовательность. Даже если день начнется с небольших неприятностей, позитивные тенденции вскоре совершенно вытеснят негативные и вы почувствуете себя вполне комфортно. Работать вы будете много, но едва ли почувствуете усталость: неподдельный энтузиазм – лучшее средство от переутомления.
От окружающих вас сегодня выгодно отличает понимание причин и сущности всех происходящих процессов, особая мудрость, которая видна невооруженным взглядом. Так что будьте готовы ко всеобщему восхищению, появлению новых поклонников и даже признаниям в любви.