«Вы все лучше и лучше»: Чехова в тельняшке взбудоражила десантников

На фото знаменитость позирует на фоне фонтана на ВДНХ. Телеведущая запечатлена в тельняшке с глубоким декольте, серых брюках и голубом берете. В руках она держит флаг ВДВ.

В подписи к посту звезда обратилась к десантникам. Она выразила надежду, что бойцам не потребуются приобретенные навыки в жизни.

Парни, с днем ВДВ. Пусть ваши навыки вам никогда не пригодятся! Пусть будет мир! И мирные фонтаны,

– написала Анфиса Чехова.