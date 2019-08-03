«Вы все лучше и лучше»: Чехова в тельняшке взбудоражила десантников

Телеведущая необычным образом поздравила подписчиков с Днем Воздушно-десантных войск в России. Анфиса Чехова опубликовала откровенный кадр в Instagram. Пользователи не смогли пройти мимо пикантного поста.
На фото знаменитость позирует на фоне фонтана на ВДНХ. Телеведущая запечатлена в тельняшке с глубоким декольте, серых брюках и голубом берете. В руках она держит флаг ВДВ.
В подписи к посту звезда обратилась к десантникам. Она выразила надежду, что бойцам не потребуются приобретенные навыки в жизни.
Парни, с днем ВДВ. Пусть ваши навыки вам никогда не пригодятся! Пусть будет мир! И мирные фонтаны,
– написала Анфиса Чехова.
Большинство пользователей пришли в восторг от откровенного снимка. Один из подписчиков предположил, что снимок был сделан несколько лет назад. Его догадки подтвердила сама Анфиса Чехова. "Это вчера в 2010-м", – ответила ему телеведущая.