Водой не разольешь: астрологи назвали пять самых крепких зодиакальных пар!

Первое место по праву принадлежит паре Рак-Скорпион

Несмотря на разность характеров, эти знаки прекрасно понимают и дополняют друга друга. Они неустанно работают над отношениями, имеют одни цели и вместе их достигают.

Второе место в списке занимает пара Рыбы-Рыбы

Отношения в этой паре быстро развиваются, такой союз становится очень крепким. Эти знаки идеально дополняют друга. Недостатки одного компенсируются достоинствами другого.

На третьем месте оказалась пара Овен-Стрелец

Эту пару можно по праву назвать самой веселой: они много шутят, веселятся, а их совместная жизнь – сплошной праздник. У них много друзей и они всегда придумывают что-то интересное.

На четвертом месте пара Стрелец-Рыбы

Эти знаки не скрывают своих чувств, умеют сопереживать и поддерживают друг друга. Атмосфера в этой паре полна романтики и взаимного уважения. Эти знаки хорошо уравновешивают друга друга.

Пятое место принадлежит паре Дева-Козерог