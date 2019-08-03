Папарацци! Таллиннские бизнесмены наслаждаются ночной жизнью старого города
Преобредший скандальную известность бизнесмен Ирадж Занд (73) и владелец множества увеселительных заведений Таллинна Платон Тинн (34) попали в объектив папарацци в Старом городе, где проводили приятный вечер, перемещаясь из одного заведения в другое...
По словам свидетеля, после посиделок на летней террасе ресторана на улице Виру, коллеги по бизнесу переместились в DejaVu lounge, одним из совладельцев которого является Платон Тинн. Там для них уже был забронирован столик.
Предприниматель Платон Тинн - большая рыба в клубном бизнесе в Эстонии. Впервые он попробовал себя в качестве предпринимателя 16 лет назад, когда ему было всего 18 лет. Сейчас он ялвяется одним из совладельцев клубов DejaVu и Teater. В 2012 году вместе с Ираджем Зандом он открыл свое предприятие в сфере недвижимости LETSDOIT OÜ.
Бизнесмен Ирадж Занд приобрел скандальную известность в 2017 году, когда передача «Kuuurija» выпустила свой громкий материал, в котором бывшую мисс Эстонию Лауру Кыргемяэ заподозрили в занятии сутенерством. По информации передачи, владелица модельного агентства Invidia приглашала девушек на встречи, на которых присутствовал Ирадж Занд. Отметим, что никаких доказательств, кроме показаний предполагаемых жертв, пока не представлено.
Приз в 15 000 евро, работа во Флориде и так далее. В ресторане Gianni во время нашей встречи была Лаура, мистер Занд и какой-то другой мужчина
Занд, по словам собеседницы портала Elu24, сказал ей, что сам он из Англии, но у него есть отель во Флориде и он хочет сделать для него промо-акцию.
Конкретно этот рассказ показался мне подозрительным – слишком уж заманчиво, особенно если тебе такую работу предлагает какой-то незнакомый мужчина. Бери деньги и иди шопиться – вот и вся работа. Ничего больше не нужно – только будь красивой. Я отнеслась к этому скептически,
- призналась девушка в интервью 2017 года.
Позже Занд добавился ко мне в Facebook и сделал предложение о работе… Раз в месяц я должна буду приезжать в Англию, он будет платить 2000 – 2500 евро. Мне он не объяснил, в чем будет заключаться суть моей работы и так далее, зато попросил взять с собой подругу «для смелости». Я решила взять с собой маму и ему это, конечно же, не понравилось. Переписка длилась еще пару месяцев. В Facebook он детали вообще не хотел обсуждать, только при личной встрече. В общем, я поняла, в чем дело, но не стала рассказывать никому, потому что была уверена, что мне никто не поверит.
Бизнесмен все обвинения отрицает. Он также заявил, что ложная информация, которую распространила передача, нанесла серьезный ущерб его имиджу, что повлекло за собой большие финансовые потери. Предприниматель подал в суд на журналистку Катрин Луст и AS All Media Eesti. Заседания по делу начались 27 мая в Харьюском уездном суде.