Держите себя в руках! Самая сексапильная блондинка Эстонии похвасталась сочным персиком
Негоже прятать такую фигуру под одеждой! Возможно, именно поэтому красавица из Эстонии Лиза Линд большую часть времени проводит в теплых странах, где едва ли не круглые сутки можно щеголять по пляжу в купальнике!
Лиза - не только визажист и звезда социальных сетей, но и заядлая путешественница. К слову, все эти увлечения она совмещает с учебой в университете.
За страничкой Лизы в Instagram следит почти 36 тысяч людей. Она регулярно публикует в своем микроблоге яркие фото из путешествий. На днях она поделилась еще одним... на этот раз сделанным на побережье Иордании.
Напомним, недавно девушка опубликовала пост, в котором призвала своих поклонников слепо не доверять тому, что они видят в социальных сетях. Лиза опубликовала фото, сделанное на фоне лазурного океана и добавила к нему комментарий:
Я выгляжу так, словно это лучший момент моей жизни, а на самом деле температура воздуха составляет 40 градусов, у меня обезвоживание и это вовсе не весело...