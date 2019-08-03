Держите себя в руках! Самая сексапильная блондинка Эстонии похвасталась сочным персиком

Лиза - не только визажист и звезда социальных сетей, но и заядлая путешественница. К слову, все эти увлечения она совмещает с учебой в университете.

За страничкой Лизы в Instagram следит почти 36 тысяч людей. Она регулярно публикует в своем микроблоге яркие фото из путешествий. На днях она поделилась еще одним... на этот раз сделанным на побережье Иордании.

Напомним, недавно девушка опубликовала пост, в котором призвала своих поклонников слепо не доверять тому, что они видят в социальных сетях. Лиза опубликовала фото, сделанное на фоне лазурного океана и добавила к нему комментарий: