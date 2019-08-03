Девам сопутствует удача, а Рыб ожидает беспокойный день! Читай гороскоп на 3 августа

В профессиональной сфере ситуация значительно более стабильна, благоприятна и ясна. Нетрудно принимать верные решения, поскольку и логика, и интуиция работают отлично. Только в финансовой сфере не все гладко, поэтому при заключении сделок следует быть внимательнее, пишет Дворец.

Овен

День связан с пересмотром профессиональных приоритетов. Задачи, которые совсем недавно казались Овнам чрезвычайно важными, утрачивают актуальность, на смену им приходят новые, не менее сложные. Ваши новые идеи едва ли будут благосклонно встречены руководством и деловыми партнерами, коллеги скептически отнесутся к любым проявлениям оригинальности. Но все эти негативные факторы не помешают вам заложить основу будущих успехов.

Сохранить гармонию в личных отношениях вам помогут искренность, честность с собой и окружающими и нежелание играть по правилам, навязанным другими. Да, не всем Овнам удастся избежать конфликтов и ссор. Но представители данного знака не совершат поступков, которых нужно стыдиться, и не станут сжигать за собой мостов, а потому чуть позже будут иметь все основания гордиться своей предусмотрительностью.

Телец

У Тельцов будут все основания гордиться своими профессиональными успехами и победами на деловом поприще. Не останутся невостребованными ваши знания, опыт и организаторские таланты. Это именно тот день, когда можно, ничуть не стесняясь, набивать себе цену – окружающие готовы на многое, чтобы заручиться вашей поддержкой или снискать симпатию.

В личной жизни подобным трюкам не место. Любимый человек легко распознает любую попытку манипуляции, хитрость или уловку. Будьте готовы к неприятному разговору об ошибках и промахах, которые были допущены ранее, и непременно попросите прощения, если действительно провинились перед близкими.

Близнецы

Близнецы в растерянности: казалось бы, все идет как надо, но интуиция подсказывает, что следует ждать подвоха. Действительно, кое-какие неприятности и недоразумения возможны; они станут весьма серьезными, если вы дадите волю беспокойству и утратите контроль над собой. Стойкость, оптимизм и уверенность в своих силах способны защитить вас от пагубного влияния негативных тенденций.

Для общения этот день неблагоприятен: вас едва ли смогут понять правильно даже самые близкие люди, что уж говорить о новых знакомых. Разъяснять свою точку зрения – дело, увы, бесполезное, поскольку даже самые лучшие аргументы едва ли произведут должное впечатление на оппонентов. Полагайтесь на собственные суждения и старайтесь спокойно относиться к критике.

Рак

Раков ждет благоприятный день, подходящий как для работы, так и для отдыха. Особенно хорошо он сложится у тех, кто планирует отправиться к деловую поездку или готовится к познавательному путешествию. Профессиональная ситуация порадует предсказуемостью, неприятные сюрпризы вам не грозят. Можно спокойно завершать начатые дела, сохраняя верность привычным методам работы и избегая опасных экспериментов.