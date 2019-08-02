Смотрите, кто пришел на специальный показ фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» в рамках проекта «В кино с Народным Радио»

Гостей встречали приветственным напитком от Saku, в 19:00 ведущие Народного Радио начали долгожданный розыгрыш роскошных призов, а в 19:20 свет погас, и начался совместный просмотр фильма. Картину покажали на русском языке, что очень удонбо, так как зрителям не нужно было тратить время на прочтение субтитров!

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