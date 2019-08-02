Полегче! Рианна опубликовала фото в новом белье, и фанаты тут же уронили ее сайт

Вот и в этот раз девушка продемонстрировала все достоинства нижнего белья своего бренда, да так, что все тут же захотели его купить. Весь переполох случился от пары невинных фотографий певицы Она анонсировала пополнение в коллекции своего нижнего белья, конечно же, продемонстрировав его на себе.