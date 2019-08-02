Пт, 2.08.2019
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  • Полегче! Рианна опубликовала фото в новом белье, и фанаты тут же уронили ее сайт

Полегче! Рианна опубликовала фото в новом белье, и фанаты тут же уронили ее сайт

Rihanna tähistab Fenty Beauty sünnipäeva 2018.

ФОТО: Diego Corredor/MPI/Capital Pictures / MPI99/Capital Pictures

Известная 31-летняя певица не просто так стала самой богатой женщиной в музыкальной сфере. Она точно знает, как подать себя и любой продукт из своей линейки, пишет Лайф.

Вот и в этот раз девушка продемонстрировала все достоинства нижнего белья своего бренда, да так, что все тут же захотели его купить. Весь переполох случился от пары невинных фотографий певицы Она анонсировала пополнение в коллекции своего нижнего белья, конечно же, продемонстрировав его на себе.

Под фото Рианна написала: "Ищете что-то новенькое? А как вам сиреневый леопард с кружевом?" Разумеется, все пришли в восторг от такого дизайнерского решения, и как только открылись продажи — побежали срочно покупать. Но случилось кое-что неприятное: сайт Рианны не выдержал такого наплыва перевозбуждённых поклонников и рухнул.

"Сайт совсем слёг!",

"Я тоже! В смысле почему ты такая потрясающая",

"Ух, эта малышка всегда радует меня своими горячими фотками",

- написали подписчики.

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