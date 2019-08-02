Пт, 2.08.2019
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Тайны закулисья: Ани Лорак заинтриговала новым снимком с молодым бойфрендом

Ани Лорак с новым возлюбленным

ФОТО: Instagram

Украинская певица Ани Лорак больше не скрывает свои отношения с новым возлюбленным - саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Всего день назад 26-летний бойфренд поделился трогательным фото их нежного поцелуя, а теперь и сама звезда опубликовала совместный кадр, пишет Сегодня.

На совместном снимке, который Ани Лорак запостила в Instagram, звездная пара позирует в гримерке. Скорее всего, Егор приехал поддержать возлюбленную перед концертом. А сама Каролина запечатлена в халате и уже с гримом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Судя по комментарием, которые подписчики оставляют под постом, бурный роман с младшим за Ани Лорак мужчиной они считают недоразумением. Также фанаты остерегают любимую певицу от новых разочарований, ведь Егор в прошлых отношениях с украинской певицей TAYANNA зарекомендовал себя не с лучшей стороны.

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