Тайны закулисья: Ани Лорак заинтриговала новым снимком с молодым бойфрендом

На совместном снимке, который Ани Лорак запостила в Instagram, звездная пара позирует в гримерке. Скорее всего, Егор приехал поддержать возлюбленную перед концертом. А сама Каролина запечатлена в халате и уже с гримом.

Судя по комментарием, которые подписчики оставляют под постом, бурный роман с младшим за Ани Лорак мужчиной они считают недоразумением. Также фанаты остерегают любимую певицу от новых разочарований, ведь Егор в прошлых отношениях с украинской певицей TAYANNA зарекомендовал себя не с лучшей стороны.