Старшая дочь Ивана Урганта восхитила подписчиков женственными формами

Ведущий «Вечернего Урганта», напомним, счастливо женат на Наталье Кикнадзе, с которой познакомился еще в школе. После выпускного их пути на долгие годы разошлись. Пережив развод и череду неудачных романов, Наталья и Иван встретились вновь и больше не расставались.

На тот момент у Кикнадзе уже было двое детей, Нико и Эрика, от грузинского бизнесмена Тимура Куталии, и, если сын решил взрослеть с отцом, то дочь предпочла расти с матерью. Со временем Ургант настолько подружился с Эрикой, что принял ее как родную, о чем неоднократно говорил в интервью. В этом году старшей дочери Ивана исполнится 19 лет и, как утверждают подписчики девушки в Instagram, день ото дня она становится только краше.

В микроблоге Эрика поделилась фотографией, где запечатлена в облегающем красном платье во время семейных каникул в Италии. Бесспорно, девушка взяла все самое лучшее от своей матери Натальи Кикнадзе — у нее тонкая талия и округлые бедра. «Шарм и порода!», «Беспредельная грация», «Как же ты прекрасна!» — восхищаются фолловеры в комментариях.