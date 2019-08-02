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Старшая дочь Ивана Урганта восхитила подписчиков женственными формами

Иван Ургант

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

18-летняя Эрика, как утверждают подписчики ее официальной страницы в Instagram, взяла все самое лучшее от своей матери Натальи Кикнадзе, пишет Экспресс газета.

Ведущий «Вечернего Урганта», напомним, счастливо женат на Наталье Кикнадзе, с которой познакомился еще в школе. После выпускного их пути на долгие годы разошлись. Пережив развод и череду неудачных романов, Наталья и Иван встретились вновь и больше не расставались.

На тот момент у Кикнадзе уже было двое детей, Нико и Эрика, от грузинского бизнесмена Тимура Куталии, и, если сын решил взрослеть с отцом, то дочь предпочла расти с матерью. Со временем Ургант настолько подружился с Эрикой, что принял ее как родную, о чем неоднократно говорил в интервью. В этом году старшей дочери Ивана исполнится 19 лет и, как утверждают подписчики девушки в Instagram, день ото дня она становится только краше.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В микроблоге Эрика поделилась фотографией, где запечатлена в облегающем красном платье во время семейных каникул в Италии. Бесспорно, девушка взяла все самое лучшее от своей матери Натальи Кикнадзе — у нее тонкая талия и округлые бедра. «Шарм и порода!», «Беспредельная грация», «Как же ты прекрасна!» — восхищаются фолловеры в комментариях.

Отметим, что у Ивана Урганта также есть еще две дочери. В мае 2008 года телеведущий стал отцом Нины, которую назвали в честь знаменитой бабушки шоумена, а еще через семь лет — в сентябре 2015-го — на свет появилась Валерия, названная в честь мамы Ивана.

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