«Кровавое месиво»: бывшая жена Левы из «БИ-2» рассказала о побоях музыканта

В беседе с «Караваном» она призналась, что Лева Би-2 избивал ее во время их второго медового месяца - в августе 2004 года, когда пара отправилась в отпуск в Доминикану.

По словам Ирины, Лева на тот момент мечтал зачать дочку, а употреблять алкоголь он начал еще в самолете.

«Лева начал пить еще в самолете и уже через два дня впал в раж: разбрасывал вещи, хотел гулять голым по отелю… Мне никогда не забыть кафельную плитку в ванной, соленый привкус во рту и собственное лицо, которое я не узнавала в зеркале - оно превратилось в кровавое месиво, один большой синяк…», - рассказала женщина.

Когда она вернулась домой, то шокировала своим видом своего отца.

Вскоре оказалось, что у Левы Би-2 есть любовница, и когда Ирина задала своему мужу вопрос о другой женщине, тот снова ее избил.

После этого Ирина Макеева закрылась на кухне и позвала на помощь друзей. После скандальных разборок женщину доставили в больницу, а музыканта - в отделение милиции.