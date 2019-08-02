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  • «Кровавое месиво»: бывшая жена Левы из «БИ-2» рассказала о побоях музыканта

«Кровавое месиво»: бывшая жена Левы из «БИ-2» рассказала о побоях музыканта

Лева Би 2

ФОТО: Instagram

Бывшая жена известного музыканта и солиста группы «Би-2» Левы Ирина Макеева дала откровенное интервью, в котором рассказала, как ее избивал музыкант, пишет Topnews.

В беседе с «Караваном» она призналась, что Лева Би-2 избивал ее во время их второго медового месяца - в августе 2004 года, когда пара отправилась в отпуск в Доминикану.

По словам Ирины, Лева на тот момент мечтал зачать дочку, а употреблять алкоголь он начал еще в самолете.

«Лева начал пить еще в самолете и уже через два дня впал в раж: разбрасывал вещи, хотел гулять голым по отелю… Мне никогда не забыть кафельную плитку в ванной, соленый привкус во рту и собственное лицо, которое я не узнавала в зеркале - оно превратилось в кровавое месиво, один большой синяк…», - рассказала женщина.

Когда она вернулась домой, то шокировала своим видом своего отца.

Вскоре оказалось, что у Левы Би-2 есть любовница, и когда Ирина задала своему мужу вопрос о другой женщине, тот снова ее избил.

После этого Ирина Макеева закрылась на кухне и позвала на помощь друзей. После скандальных разборок женщину доставили в больницу, а музыканта - в отделение милиции.

После той ссоры паре удалось помириться, но уже спустя год Лева ушел к любовнице, а его жена уехала вместе с детьми в Таиланд.

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