Публично приставала: Брэда Питта смутило поведение голливудской актрисы

Как сообщает Daily Mail, актриса вела себя достаточно напряженно и позволяла себе целовать 55-летнего актера перед камерами фотографов. Девушка в прямом смысле не давала голливудскому секс-символу прохода, а сам Брэд Питт чувствовал неловкость.

ФОТО: Isabel Infantes / PA Wire/PA Images

Отметим, что Данэм еще не была замужем, но до 2017-го года встречалась с музыкантом Джеком Антонофф.