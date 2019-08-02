Публично приставала: Брэда Питта смутило поведение голливудской актрисы

В Лондоне прогремела очередная премьера фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", на которую прибыл главный герой ленты – голливудский актер Брэд Питт. Во время фотокола его партнер по фильму – 33-летняя Лина Данэм, известная также по комедийному сериалу "Девчонки", смутила Питта своим поведением, пишет Сегодня.
Как сообщает Daily Mail, актриса вела себя достаточно напряженно и позволяла себе целовать 55-летнего актера перед камерами фотографов. Девушка в прямом смысле не давала голливудскому секс-символу прохода, а сам Брэд Питт чувствовал неловкость.
Отметим, что Данэм еще не была замужем, но до 2017-го года встречалась с музыкантом Джеком Антонофф.
Напомним, весной 2019 года Брэд Питт официально развелся с супругой - актрисой Анджелиной Джоли. Ранее Джоли и Питт подписали соглашение об опеке над детьми и разделе общего имущества. Напомним, что звездные родители воспитывают 17-летнего Мэддокса, 15-летнего Пакса, 14-летнюю Захару, 12-летнего Шайло и 10-летних Вивьен и Нокса, которые, согласно договоренностям, проживают с Анджелиной.