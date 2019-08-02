Мэрилин Керро отказалась от работы экстрасенсом

«Не могу и не хочу на данный момент помогать. Я почувствовала, что не могу ничего дать людям. Как я могу транслировать что-либо, если ощущаю пустоту внутри? В настоящее время все превратилось в бизнес и ложь. Все эти «мистические» фотосессии, телевидение, образ жизни, основанный на финансовой выгоде»,

— делилась Керро.

Заявления Мэрилин удивили поклонников, ведь ранее звезда «Битвы экстрасенсов» признавалась, что видит смысл жизни в помощи окружающим. По мнению фанатов, на решение Керро могло повлиять ее интересное положение. В середине июля стало известно о том, что звезда шоу беременна вторым ребенком. Напомним, что Мэрилин и ее супруг Марк Хансен воспитывают также годовалого сына Каиуса-Уильяма.

Но ведьма объяснила, что отказаться от магических приемов ее заставил недавний визит в Москву. Побывав в столице России, Мэри, по ее словам, еще раз убедилась в том, что настоящая экстрасенсорика уже никому не нужна.

«Все, что я увидела и почувствовала в Москве, было построено исключительно на меркантильном интересе и материальной выгоде. Я призываю вас думать, прежде чем отдавать деньги так называемым «экстрасенсам». Вы укрепляете их расточительный образ жизни»,

— заявила Мэрилин.

Ведьма не стала называть имен магов, которых подозревает в мошенничестве. Однако поклонники уловили в ее словах намек на бывшего возлюбленного Александра Шепса. К слову, недавно она публично уличила его во лжи, заявив, что экс-избранник не только имел отношения на стороне, но и обманул ее при создании совместного бизнеса.

Мерилин Керро и Александр Шепс ФОТО: скриншот с youtube.com

При этом Мэрилин не отрицает, что иногда и сама получает награду за помощь, но никогда не устанавливает конкретной стоимости сеансов, клиенты могут сделать ей подарок или просто купить плитку шоколада.