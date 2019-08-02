Мэрилин Керро отказалась от работы экстрасенсом

30-летняя Мэрилин Керро приняла участие в трех сезонах «Битвы экстрасенсов» и в каждом продемонстрировала неординарные способности. Однако сегодня стало известно, что ведьма решила отказаться от экстрасенсорной деятельности, которой занималась с юности. В социальных сетях звезда сообщила, что больше не хочет практиковать магические ритуалы и помогать людям, поскольку в области сверхъестественных знаний и способностей стали править лишь деньги, пишет Стархит.
«Не могу и не хочу на данный момент помогать. Я почувствовала, что не могу ничего дать людям. Как я могу транслировать что-либо, если ощущаю пустоту внутри? В настоящее время все превратилось в бизнес и ложь. Все эти «мистические» фотосессии, телевидение, образ жизни, основанный на финансовой выгоде»,
— делилась Керро.
Заявления Мэрилин удивили поклонников, ведь ранее звезда «Битвы экстрасенсов» признавалась, что видит смысл жизни в помощи окружающим. По мнению фанатов, на решение Керро могло повлиять ее интересное положение. В середине июля стало известно о том, что звезда шоу беременна вторым ребенком. Напомним, что Мэрилин и ее супруг Марк Хансен воспитывают также годовалого сына Каиуса-Уильяма.
Но ведьма объяснила, что отказаться от магических приемов ее заставил недавний визит в Москву. Побывав в столице России, Мэри, по ее словам, еще раз убедилась в том, что настоящая экстрасенсорика уже никому не нужна.
«Все, что я увидела и почувствовала в Москве, было построено исключительно на меркантильном интересе и материальной выгоде. Я призываю вас думать, прежде чем отдавать деньги так называемым «экстрасенсам». Вы укрепляете их расточительный образ жизни»,
— заявила Мэрилин.
Ведьма не стала называть имен магов, которых подозревает в мошенничестве. Однако поклонники уловили в ее словах намек на бывшего возлюбленного Александра Шепса. К слову, недавно она публично уличила его во лжи, заявив, что экс-избранник не только имел отношения на стороне, но и обманул ее при создании совместного бизнеса.
При этом Мэрилин не отрицает, что иногда и сама получает награду за помощь, но никогда не устанавливает конкретной стоимости сеансов, клиенты могут сделать ей подарок или просто купить плитку шоколада.
Пока неизвестно, чем Мэрилин собирается заниматься, оставив экстрасенсорику. Сейчас ведьма сосредоточилась на семейных делах, признаваясь, что материнство — самая большая радость в ее жизни.