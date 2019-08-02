Кети Топурия в мини-бикини восхитила поклонников

Поклонники пришли от снимка в восторг. Они отметили, что звезда выглядит потрясающе и могла бы стать топ-моделью. Также интернет-обыватели удивились, почему возлюбленный Кети, рэпер Гуф, с которым, по слухам, певица восстановила отношения, не препятствует публикации таких провокационных фото.

"Красотка) стринги? Гуф позволяет? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "а бывает более идеальная фигура? Я не видела ...", "Какая же она все таки безукоризненная ! Слава Богу , что Он создает такую красоту на земле !!!", "Спасатели Малибу или жизнь утопающих дерло рук самих утопающих?)))", "Вы в блестящей форме", "У меня нет слов ты божественна", – написали подписчики Кети Топурии.

Отметим, не так давно вокалистка спровоцировала новую волну сплетен о себе. Знаменитость вышла в свет с массивным помолвочным кольцом на безымянном пальце правой руки. Фанаты предположили, что Кети Топурия простила Гуфа и дала ему второй шанс.