Львов ждет день больших возможностей, но не слишком выдающихся успехов: гороскоп на 2 августа

День будет непростым, поскольку влияние негативных тенденций будет ощущаться едва ли не во всех сферах жизни. Однако справиться с трудностями все же можно. Помогут в этом, прежде всего, правильно поставленные цели. Не стоит рассчитывать на свое умение моментально приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам, импровизировать – четкий план действий совершенно необходим. Кроме того, важно сосредоточиться на практических задачах, не тратить время на отвлеченные размышления, строительство воздушных замках, пишет Дворец.
День связан с проблемами в общении, особенно у тех, кто привык рассчитывать на поддержку и понимание окружающих. Наступил момент, когда и принимать решения, и действовать нужно самостоятельно. Не стоит обижаться на невнимание близких людей: негативные эмоции исказят представление о реальной ситуации.
Овен
Овны многого добьются, если будут действовать последовательно. Обычно представители данного знака легко увлекаются новыми идеями, но и интерес к ним теряют значительно быстро – сегодня такой подход неуместен. Будьте готовы преодолевать препятствия, не сдавайтесь, если на пути возникнут преграды, и не расслабляйтесь после первой победы – награда звезд за труды будет щедрой.
День позволит многое изменить в романтических отношениях, преодолеть непонимание, найти и устранить причины конфликтов. Правда, столь выдающиеся успехи ждут только тех, кто не побоится долгих серьезных разговоров по душам; «разбор полетов» - процесс не самый приятный, но необходимый.
Телец
В важных делах Тельцам сегодня определенно везет, поэтому день стоит посвятить именно решению наиболее значимых для вас задач. Некоторая напряженность присутствует в отношениях с друзьями, которые пока не готовы согласиться с вашей расстановкой приоритетов, однако разногласия такого рода все же могут быть преодолены.
Интересы семьи выходят на первый план; родственники поддержат вас во многих начинаниях и будут благодарны за оказанную помощь. Достаточно приятным будет день и для влюбленных; подойдите творчески к организации романтического свидания – ваши старания не пропадут даром. Кроме того, день подходит для обсуждения общих планов на будущее.
Близнецы
День сложный, возможны неприятные сюрпризы. Однако основная проблема кроется не столько во влиянии негативных тенденций в целом, сколько в снижении жизненного потенциала. Близнецы сегодня теряют не только присущий им оптимизм, но и боевой дух, который обычно помогает представителям данного знака преодолевать любые трудности. Постарайтесь исправить ситуацию, настроить себя на активную деятельность, а не спокойный отдых и безделье.
Несмотря на неблагоприятные обстоятельства, практически во всех сферах жизни ваши успехи будут прямо пропорциональны затраченным усилиям. А это значит, что нельзя проводить время в печальных размышлениях и сокрушаться о своей судьбе – вместо этого следует взять в свои руки контроль над происходящим.
Рак
Раки насладятся удачным и несложным днем: влияние позитивных тенденций сильно, можно рассчитывать на удачу, благоприятное стечение обстоятельств, решение многих проблем. У тех, кто планирует посвятить день решению профессиональных задач, появится возможность улучшить свое финансовое положение, учащиеся смогут усвоить массу информации. День подходит для общения; помните, что практически из любой сегодняшней встречи можно извлечь немало пользы.
Хорошо пройдут встречи с родственниками, семейные праздники; да и домашние дела едва ли покажутся вам утомительными. Можно принимать гостей. Постарайтесь поделиться с любимым человеком оптимизмом и хорошим настроением – сегодня ваша «половинка» в этом нуждается.
Лев
День больших возможностей, но, увы, не слишком выдающихся успехов. Львы смогут реализовать свой незаурядный потенциал, если будут действовать вопреки обстоятельствам, а не дожидаться подарков судьбы. Непременными условиями победы являются готовность к борьбе и наличие надежных союзников – пожалуй, именно поиском последних и стоит заняться с самого утра. Удачно сложатся поездки, особенно те, в которых перед вами будет стоять конкретная цель.
Разногласия между влюбленными весьма серьезны. Это не лучший день для выяснения отношений и поиска виновника проблем. Вместо этого подумайте о том, как порадовать любимого человека, поднять ему настроение. Жизненный потенциал снижен, у Львов, занятых тяжелым физическим трудом, возможны недомогания.
Дева
Девы стремятся к спокойствию, стабильности и предсказуемости, однако именно сегодня, пожалуй, им бы не помешало и легкомыслие. Позаботьтесь о том, чтобы приятно провести свободное время: поездки, вечеринки и встречи с друзьями сегодня не просто желательны, а почти необходимы. Неоднозначна финансовая картина, поэтому в расходах следует быть умереннее.
Отношения с близкими складываются непросто: и родственники, и любимый человек настроены критически и не склонны прощать вам даже самые мелкие промахи. Не стоит отвечать на упреки упреками, вступать в споры – сдержанность и такт помогут вам сделать атмосферу более благоприятной для всех.
Весы
Сегодня Весы движимы стремлением заботиться об окружающих, радовать им, делать приятные сюрпризы близким. Намерения ваши похвальны, но пути, которые вы выбираете для достижения целей, весьма сомнительны. Вспомните о присущих вам с рождения тактичности и чувстве меры – именно проявление этих качеств будет способствовать улучшению отношений с близкими вам людьми.
Отмечается снижение жизненного потенциала, поэтому любые тяжелые работы лучше отложить. Старайтесь также не размышлять подолгу над слишком сложными задачами, избегать контактов с неприятными особами. От нерадостных известий уклониться едва ли удастся, но к полученной информации можно отнестись философски – так, по крайней мере, вы избавите себя от напрасных переживаний о том, чего нельзя изменить.
Скорпион
День противоречивый, беспокойный. Скорпионы то устремляются к цели, забывая обо всем, то теряют интерес к тому, что еще недавно занимало их мысли. Такие взлеты и падения не только утомляют вас, но и не на шутку озадачивают, а порой и огорчают окружающих. В этот день звезды советуют не заниматься делами, требующими долгой и упорной работы, высокой концентрации; лучше ограничиться решением мелких задач.
Очень удачными обещают быть новые знакомства, особенно для тех, кто планирует посетить учебные заведения, курсы, семинары и тренинги. Не исключено романтическое увлечение – мимолетное, но очень сильное.
Стрелец
Основные проблемы Стрельцов в этот день связаны с недостатком взаимопонимания с окружающими. Это касается не только дружеских и семейных, но и романтических отношений. Дело в том, что за последнее время ваши цели, намерения и пристрастия претерпели некоторые изменения, но об этом едва ли догадывается кто-то, кроме вас. Пришло время внести ясность, поделиться важной информацией – и построить новые планы на будущее. Именно такой подход поможет не только избежать ссор и недопонимания, но и помириться после ссоры.
Финансовая картина неблагоприятна, деньгами вы распоряжаетесь не лучшим образом; покупки, в особенности крупные, не стоит делать в одиночку. Хорошо сложатся поездки, приятными будут визиты в увеселительные заведения.
Козерог
Козерогам стоит признать, что силы их небезграничны, отложить дела и посвятить этот день отдыху. Конечно, проблемы, требующие вашего внимания, важны и неотложны, но если вы бросите все силы на их решение, то рискуете заболеть: жизненный потенциал снижен, пора пополнить запасы энергии.
Очень полезным и приятным будет общение с давними знакомыми, на этот день можно назначать встречи с бывшими одноклассниками, друзьями детства. Романтические отношения также складываются неплохо, свидания будут необычными и запоминающимися. Желательно отложить долгие и утомительные поездки.
Водолей
Хороший день. Единственная, пожалуй, проблемная сфера для Водолеев – это финансы. Но и тут избежать неприятностей легко; достаточно сократить расходы и отложить исполнение некоторых желаний. Зато нет оснований ограничивать себя в развлечениях: звезды обещают, что повеселиться удастся на славу. День прекрасно подходит для поездок, романтических свиданий, вечеринок.
Общение с родственниками не только доставит вам удовольствие, но и позволит получить полезные и своевременные советы. Прислушивайтесь к критике, не упорствуйте в своих заблуждениях – только так вы сможете в полной мере использовать все возможности, которые дарит этот день.
Рыбы
День в целом неплохой, однако две сферы находятся под влиянием негативных тенденций. Первая – это отношения с родственниками, особенно представителями старшего поколения. Трудно достичь взаимопонимания, выработать общую стратегию решения актуальных проблем. Постарайтесь не вести себя агрессивно, а лучше просто позвольте событиям развиваться своим чередом: вскоре напряжение снизится, и вот тогда можно будет действовать.
Вторая проблемная область – это ваше здоровье. Снижен жизненный потенциал, а потому повышается вероятность недомоганий, обострения хронических заболеваний. Поберегите себя, откажитесь от вредных развлечений и занятий, которые могут нанести ущерб организму.