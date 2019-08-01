Чт, 1.08.2019
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Романтика на курорте: Настя Каменских и Потап умилили совместным фото

Потап и Настя Каменских

ФОТО: Кадр из видео

Звездные супруги Настя Каменских и Потап отправились в солнечную Италию вместе со своими друзьями – участником группы "Время и Стекло" Алексеем Завгородним и его женой Анной, чтобы продолжить медовый месяц, который артисты не догуляли в Турции, пишет Сегодня.

На своей странице в Instagram счастливые супруги делятся романтическими фото с лазурного побережья.

Настя Каменских показала трогательный снимок, на котором запечатлена с любимым мужем во время прогулки по итальянским улочкам. Певица предпочла романтическое платье в мелкий принт и решила не отягощать образ макияжем.

"С моим любимым", – подписала звезда на итальянском совместное фото с Потапом. А под вторым снимком добавила: "Мой самый любимый фотограф Потап".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

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