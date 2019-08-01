Романтика на курорте: Настя Каменских и Потап умилили совместным фото

Звездные супруги Настя Каменских и Потап отправились в солнечную Италию вместе со своими друзьями – участником группы "Время и Стекло" Алексеем Завгородним и его женой Анной, чтобы продолжить медовый месяц, который артисты не догуляли в Турции, пишет Сегодня.