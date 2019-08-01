Тимати повеселился в Турции в халате и с тюрбаном на голове

Говорят, в свое время руководитель лейбла Black Star отдыхал тут с Решетовой, еще будучи в отношениях с Аленой Шишковой, но теперь в пролете оказалась и вторая пассия артиста.

На курорте Тимати веселится сам, а заодно развлекает подписчиков. Накануне, к примеру, Тимур Юнусов (настоящее имя рэпера) решил в очередной раз показать публике, как он круто катается на серфе. На доску музыкант встал в весьма эффектном образе — в халате, тюрбане из полотенца на голове и с чашкой кофе в руках. «По дороге на массаж», — шутливо подписал ролик артист.

Стоит отметить, что Тимати и раньше демонстрировал виртуозное катание на серфе — то в смокинге, то вместе с малолетней дочкой на руках. Так что в свежем посте певец просто лишний раз подтвердил, что не утратил своего мастерства. К тому же после рождения малыша (говорят, у пары будет мальчик), у рэпера вряд ли будет достаточно времени, чтобы покорять волны на турецком курорте. Хотя многие утверждают, что ребенка будут воспитывать вовсе не Тимур и Настя, а мама артиста — Симона Юнусова, которая уже взяла на поруки дочь Тимати и Алены Шишковой — Алису.