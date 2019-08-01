Чт, 1.08.2019
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  • Деми Роуз дала своим фанатам ценный совет, надев для этого едва заметное бикини

Деми Роуз дала своим фанатам ценный совет, надев для этого едва заметное бикини

Demi Rose Mawby.

ФОТО: Instagram

Известная 24-летняя британская модель всё продолжает радовать фанатов своими снимками из отпуска на Ибице. В этот раз девушка решила не дразнить поклонников и показать всё, что у неё есть, пишет Лайф.

Недавно Деми Роуз опубликовала новый снимок с балкона виллы, где она отдыхает вместе с друзьями. Девушка выбрала микроскопический купальник, который не смог скрыть её изящных изгибов. Модель вовсю наслаждалась солнышком, что и подвигло её на такой совет под фото. Деми написала: "Держитесь рядом с теми, кто согревает вас, как солнечные лучи".

Комментаторы под снимком оценили и мудрость девушки, и её идеальную фигуру. Многие задались вопросом, где можно поймать модель без купальника. Ведь на всех фото нет ни единой полосы без загара, а это значит, что девушка часто отдыхает на солнце обнажённой.

"Вокруг тебя всегда такая приятная аура. Оставайся всегда такой, Деми",

"Не знаю, из-за солнца ли, но тут стало просто адски жарко",

"Потрясающая, впрочем, как и всегда",

- написали пользователи Инстаграм.

Фото смотри ЗДЕСЬ!

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