Деми Роуз дала своим фанатам ценный совет, надев для этого едва заметное бикини

Недавно Деми Роуз опубликовала новый снимок с балкона виллы, где она отдыхает вместе с друзьями. Девушка выбрала микроскопический купальник, который не смог скрыть её изящных изгибов. Модель вовсю наслаждалась солнышком, что и подвигло её на такой совет под фото. Деми написала: "Держитесь рядом с теми, кто согревает вас, как солнечные лучи".