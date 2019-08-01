Музыканты Rammstein смачно поцеловались взасос на концерте в Москве
Популярная немецкая рок-группа Rammstein признались в любви к России и поддержала российское ЛГБТ-сообщество страстным поцелуем, сообщил Канал 360 со ссылкой на ИА Nation News.
Популярная рок-группа Rammstein отыграла концерт на стадионе «Лужники» в Москве. Коллектив традиционно устроил настоящее шоу с пиротехникой для верных поклонников.
Однако на этот раз группа внесла изюминку в свое выступление. Гитаристы Пауль Ландерс и Рихард Круспе смачно поцеловались на сцене московского стадиона. Таким образом группа выразила поддержку российскому ЛГБТ-сообществу.
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