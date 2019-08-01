Чт, 1.08.2019
Эстонский актер убирал старый чердак, но то, что он обнаружил, повергло всех в ужас СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Музыканты Rammstein смачно поцеловались взасос на концерте в Москве

Музыканты Rammstein смачно поцеловались взасос на концерте в Москве
ВИДЕО

Rammstein

ФОТО: CHRISTOPHE GATEAU / AFP

Популярная немецкая рок-группа Rammstein признались в любви к России и поддержала российское ЛГБТ-сообщество страстным поцелуем, сообщил Канал 360 со ссылкой на ИА Nation News.

Популярная рок-группа Rammstein отыграла концерт на стадионе «Лужники» в Москве. Коллектив традиционно устроил настоящее шоу с пиротехникой для верных поклонников.

Однако на этот раз группа внесла изюминку в свое выступление. Гитаристы Пауль Ландерс и Рихард Круспе смачно поцеловались на сцене московского стадиона. Таким образом группа выразила поддержку российскому ЛГБТ-сообществу.

Фото смотри ЗДЕСЬ!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ