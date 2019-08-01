Чт, 1.08.2019
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«Я не голодаю»: Лариса Долина унизила фанатку за «нищебродский» подарок

Лариса Долина

ФОТО: Viktor Tolochko/Sputnik/Scanpix

Певица резко ответила женщине, решившей поблагодарить звезду за выступление.

В городе Волжском в минувшую субботу произошел неприятный инцидент. В ходе празднования 65-летия города популярная певица Лариса Долина на глазах у многочисленных зрителей унизила одну из своих поклонниц, передает TopNews.

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как после исполнения одной из песен к Долиной на сцену поднялась женщина и вручила знаменитости букет, украшенный домашними яблоками. Удивившись оригинальности задумки, звезда изрекла: «Подкормить меня решили? Спасибо, я не голодаю!»

После этого смущенная женщина молча отправилась в зал, а Долина как ни в чем не бывало продолжила концерт.

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