«Я не голодаю»: Лариса Долина унизила фанатку за «нищебродский» подарок

В городе Волжском в минувшую субботу произошел неприятный инцидент. В ходе празднования 65-летия города популярная певица Лариса Долина на глазах у многочисленных зрителей унизила одну из своих поклонниц, передает TopNews.

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как после исполнения одной из песен к Долиной на сцену поднялась женщина и вручила знаменитости букет, украшенный домашними яблоками. Удивившись оригинальности задумки, звезда изрекла: «Подкормить меня решили? Спасибо, я не голодаю!»