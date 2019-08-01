Фото: Кети Топурия продемонстрировала новый соблазнительный образ

Грузинская и российская певица, вокалистка группы "А’Студио" Кети Топурия в очередной раз порадовала поклонников соблазнительным фото на своей Instagram-странице.
На этот раз девушка сделала снимок в образе спасательницы. Фотографию Кети сопроводила условиями очередного конкурса для подписчиков своей странички.
Ранее певица отмечала, что практически все сценические костюмы она придумывает сама. Есть дизайнеры, с которыми она дружит – Bessarion и Александр Арутюнов, но чаще она использует собственный бренд.
Но в этот раз Кети не отметила наименование бренда своего купальника. Впрочем, артистка обладает настолько идеальной фигурой, что скорее всего, на него никто не обращает внимание.
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