Фото: Кети Топурия продемонстрировала новый соблазнительный образ

View this post on Instagram

Привет мои дорогие♥️ Хочу сделать для вас подарок уходящего лета и разыграть путешествие на двоих в любое из 5 мест😱 Крым, Кипр, Греция, Чехия, Турция🙃 ⠀ Условия простые: - Для участия необходимо подписаться на моих друзей @doctor_mun и @vasiliysmolniy - Зарегистрироваться на участие по ссылке в шапке профиля у @doctor_mun - Победитель будет определён случайным образом 4 августа в прямом эфире у @doctor_mun ⠀ Всё честно, открыто - всем удачи:))