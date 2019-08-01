Фото: Кети Топурия продемонстрировала новый соблазнительный образ

На этот раз девушка сделала снимок в образе спасательницы. Фотографию Кети сопроводила условиями очередного конкурса для подписчиков своей странички.

Ранее певица отмечала, что практически все сценические костюмы она придумывает сама. Есть дизайнеры, с которыми она дружит – Bessarion и Александр Арутюнов, но чаще она использует собственный бренд.