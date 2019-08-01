Близнецы не должны рисковать, а Стрельцы погрязнут в семейных вопросах: гороскоп на 1 августа

Овен

Вам придется отстаивать свои интересы, для чего можете применять даже запрещенные методы. Нокаутируйте противника его же оружием, предупреждает Segodnya.

Телец

Ничто не происходит просто так, и встречи с людьми не бывают случайными. Видимо, вы понадобились друг другу.

Близнецы

Если вы хотите рисковать, не втягивайте в эту авантюру окружающих, чтобы не подставлять близких вам людей.

Рак

Человек из вашего прошлого может оказать вам существенную помощь в будущем. Не теряйте контакты и поддерживайте связи.

Лев

Держитесь подальше от начальства, потому что вам не хватит аргументов и доводов, чтобы доказать свою компетентность.

Дева

От вашей правдивости зависит благоприятный исход вашего дела. Если вы не готовы выполнять обещание, честно признайтесь в этом.

Весы

Будьте готовы к непредвиденным финансовым тратам. За все приходится платить: вопрос только, насколько оправданной будет цена?

Скорпион

У вас есть выбор: либо беспрекословно выполнять все распоряжения начальства, за что снискать его похвалу, либо бунтовать и попасть в опалу.

Стрелец

Дела семейные отвлекут вас от вопросов бизнеса. Вам решать, что в данном случае важнее и больше требует вашего внимания.

Козерог

Ищите креативный и нестандартный подход в рабочих вопросах, и тогда вам будет обеспечена безоговорочная поддержка коллег.

Водолей

Чтобы вас не засосала рутина рабочих вопросов и семейных проблем, ищите отдушину в духовном развитии и культурном отдыхе.

Рыбы