Максим Галкин призвал Россию перестать притворяться сверхдержавой

Ранее Галкин раскритиковал модных блогеров, которые призвали на своих страницах к борьбе с пожарами в Сибири. По его мнению, они были неискренними и лишь хотели получить популярность на скандальной теме. Многие пользователи Сети возмутились его публикацией.

В своем новом ролике артист уточнил, что имел в виду инфантильность общества с точки зрения проявления социальной активности. По его словам, ему противно лицемерие звезд соцсетей, которые притворяются, что их интересуют современные проблемы. «От этого лес не потухнет», — заключил он.

Галкин призвал россиян думать обо всем заранее, а не разбираться с последствиями, к примеру — во время выборов голосовать за тех, кто способен предотвратить катастрофу.

«Три миллиона гектаров мы не потушим, даже если все, что своровали наши чиновники, вернут сейчас же в казну. Это, по-моему, очевидно. Мы не такая сверхдержава, какой хотим казаться», — заявил Галкин.