«Все попами крутите»: звезда «Уральских пельменей» взбесила Сеть гламурным фото

«Для меня друг – это очень важный и значимый человек! Опора, поддержка, улыбка и совет в нужный час! Настоящих друзей много не бывает, на мой взгляд! Их мало, но они все самые-самые. А что для вас дружба ? Опишите одним словом», – написала она.