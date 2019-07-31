«Все попами крутите»: звезда «Уральских пельменей» взбесила Сеть гламурным фото

Участница популярного коллектива «Уральские пельмени» Юлия Михалкова получила большую дозу негатива в свой адрес от подписчиков Instagram.
Поводом для гнева юзеров стал пост, в котором длинноногая красотка поделилась мнением о прошедшем накануне Международном дне дружбы.
«Для меня друг – это очень важный и значимый человек! Опора, поддержка, улыбка и совет в нужный час! Настоящих друзей много не бывает, на мой взгляд! Их мало, но они все самые-самые. А что для вас дружба ? Опишите одним словом», – написала она.
Публикацию Юлия Михалкова сопроводила горячим снимком, на котором она позирует на фоне кирпичной стены в соблазнительном черном платье, сексуально отставив пятую точку и томно смотря в кадр.
Подписчики Михалковой не оценили ее порыв. Многие раскритиковали знаменитость за то, что будучи уроженкой Екатеринбурга в отличие от многих коллег по сцене игнорирует тему лесных пожаров в Сибири. Напомним, ранее резидент Comedy Club Гарик Харламов посвятил бедственному положению гневный пост.
Кто-то вспомнил, что Михалкова баллотировалась в депутаты и могла бы высказаться по данной ситуации.
«Все попами крутите, лучше бы призыв какой-нибудь сделали чтобы леса в Сибири активнее тушили», – пишут возмущенные подписчики Юлии.