«Ты мое спасенье»: Александр Панайотов нежно поздравил жену с праздником

Весной Александр Панайотов шокировал многочисленных поклонников сообщением, что давно и счастливо женат. По его словам, с супругой Екатериной Кореневой он познакомился около десяти лет назад. Потом они стали вместе работать – жена вяла на себе функции и администратора, и директора, и пресс-секретаря. Но певца нахождение со своей избранницей практически 24 часа в сутки не смущает – он шутит, что так даже удобнее, когда все деньги идут в одну кассу.

Отношениям Екатерины и Александра многие завидуют, считая, что ребятам очень повезло друг с другом. Так, популярный исполнитель с трепетом обратился к любимой жене на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "С днем рождения, любовь моя! Мне не хватит жизни, чтоб тебе признаться как люблю и потерять боюсь тебя... ты мое спасенье, ты моя награда.. Лучшее что подарила мне судьба (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – написал Александр Панайотов.