Ср, 31.07.2019
Любовь Успенская - жителям Эстонии: не жалейте денег, приходите на мой концерт, я уже королева хип-хопа! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «Ты мое спасенье»: Александр Панайотов нежно поздравил жену с праздником

«Ты мое спасенье»: Александр Панайотов нежно поздравил жену с праздником

Александр Панайотов

ФОТО: Eugene Odinokov/Sputnik/Scanpix

Известие о том, что певец Александр Панайотов счастливо женат, стало настоящей сенсацией. Артист нежно обратился к своей избраннице, пишут Дни.ру.

Весной Александр Панайотов шокировал многочисленных поклонников сообщением, что давно и счастливо женат. По его словам, с супругой Екатериной Кореневой он познакомился около десяти лет назад. Потом они стали вместе работать – жена вяла на себе функции и администратора, и директора, и пресс-секретаря. Но певца нахождение со своей избранницей практически 24 часа в сутки не смущает – он шутит, что так даже удобнее, когда все деньги идут в одну кассу.

Отношениям Екатерины и Александра многие завидуют, считая, что ребятам очень повезло друг с другом. Так, популярный исполнитель с трепетом обратился к любимой жене на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "С днем рождения, любовь моя! Мне не хватит жизни, чтоб тебе признаться как люблю и потерять боюсь тебя... ты мое спасенье, ты моя награда.. Лучшее что подарила мне судьба (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – написал Александр Панайотов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandr Panayotov (@panaiotov) on

Екатерина Коренева не заставила себя ждать с ответом. "Моя Жизнь! Я плачу...) от счастья ) что ты есть у меня! Спасибо за все" – поблагодарила она супруга. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ