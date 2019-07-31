Первый поцелуй: бойфренд Ани Лорак опубликовал нежное фото с певицей

В прошлом месяце Ани Лорак подогрела слухи о том, что ее сердце теперь несвободно. Звезда опубликовала трогательный снимок с 26-летним саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. В кадре пара держит друг друга в объятиях и выглядит счастливой. Поклонники принялись активно поздравлять артистку с успехами в личной жизни, однако Лорак не комментировала ситуацию.

Сегодня же появилось новое фото, которое в очередной раз подтверждает — певица нашла любовь. Егор Глеб опубликовал в микроблоге два кадра из звукозаписывающей студии, один из которых подписал таинственными буквами «КК». Поклонники посчитали, что за буквами кроются инициалы артистки, настоящее имя которой — Каролина Куек. На первом снимке виден лишь силуэт певицы, запечатленной в момент исполнения. А вот второе фото оказалось более откровенным: на нем пара слилась в нежном поцелуе.

В том, что на фото именно Лорак, у фанатов нет сомнений. Ведь позже подписчики увидели в блоге исполнительницы фото из той же студии. Звезда намекнула о романтическом продолжении вечера, сопроводив публикацию смайликом в виде сердца.