Ср, 31.07.2019
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  • Фото: астролог Василиса Володина показала свою живую копию

Фото: астролог Василиса Володина показала свою живую копию

Василиса Володина

ФОТО: Instagram

Астролог телешоу «Давай поженимся!» Василиса Володина замужем уже два десятка лет, но о личной жизни особо не распространяется. 

В браке с Сергеем Володиным у Василисы двое детей: дочь Виктория и сын Вячеслав.

Недавно астролог поделилась с подписчиками совместным фото со своей взрослой дочерью, которой скоро исполнится 18 лет. Известно, что девушка окончила школу с золотой медалью. Поклонники Василисы отметили, что мать с дочерью очень похожи, Виктория практически копия своей популярной мамы.

«Виктория очень похожа на маму, такая же красавица!» – пишут поклонники известного астролога в комментариях.

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