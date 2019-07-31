Фото: астролог Василиса Володина показала свою живую копию

В браке с Сергеем Володиным у Василисы двое детей: дочь Виктория и сын Вячеслав.

Недавно астролог поделилась с подписчиками совместным фото со своей взрослой дочерью, которой скоро исполнится 18 лет. Известно, что девушка окончила школу с золотой медалью. Поклонники Василисы отметили, что мать с дочерью очень похожи, Виктория практически копия своей популярной мамы.