Фото: астролог Василиса Володина показала свою живую копию

Астролог телешоу «Давай поженимся!» Василиса Володина замужем уже два десятка лет, но о личной жизни особо не распространяется.
В браке с Сергеем Володиным у Василисы двое детей: дочь Виктория и сын Вячеслав.
Недавно астролог поделилась с подписчиками совместным фото со своей взрослой дочерью, которой скоро исполнится 18 лет. Известно, что девушка окончила школу с золотой медалью. Поклонники Василисы отметили, что мать с дочерью очень похожи, Виктория практически копия своей популярной мамы.
«Виктория очень похожа на маму, такая же красавица!» – пишут поклонники известного астролога в комментариях.