Видео: как жених Джей Ло дарил имениннице шикарный автомобиль

Именитый спортсмен устроил Дженнифер Лопес сюрприз во дворе роскошного особняка, в котором сейчас живут будущие супруги. Алекс завязал Джей Ло глаза и привел ее на поляну, куда на авто подъехали дети знаменитости.

Сама артистка не ожидала такого подарка, поэтому было видно, как ее эмоции зашкаливают. Несмотря на то, что Лопес не водила автомобиль около 25-ти лет, именинница сразу же села за руль и прокатилась вместе со своим женихом по соседним улицам возле дома.