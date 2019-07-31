Таро-прогноз на август 2019 года

По карте «Звезда» Скорпионы могут быть уверены в правильности своего выбора. Семнадцатый Аркан нередко называют одним из ангелов-хранителей, который сопровождает в пути и не дает совершить опрометчивых поступков.

Карта «Смерть» сулит Скорпионам неприятности лишь в том случае, если они продолжат цепляться за прошлое и пользоваться устаревшими приемами. По этой карте важно следовать за прогрессом, без сожаления оставляя старые привычки и дела, ведущие в никуда.

Стрелец

Стрельцам «Маг» указывает на то, что благодаря находчивости и решительности они смогут достичь великолепных результатов, а также взять под контроль любые обстоятельства. По этому Аркану нужно оставить попытки отложить выполнение дел, иначе награда найдет другого героя.

«Луна» в раскладе указывает на то, что в середине месяца Стрельцы столкнутся с внутренними противоречиями. Неверно растолкованные слова или сновидения могут стать причиной остановки дел и состояния тревожности. По этой карте придется посмотреть своим опасениям в глаза, иначе Стрельцы будут долгое время блуждать в потемках, не видя выхода из сложившейся ситуации.

«Суд» предрекает Стрельцам благополучный исход затеянного дела. Для того чтобы препятствия на пути встречались как можно реже, нужно положиться на свои знания и интуицию. Доверие незнакомцам может отдалить от поставленной цели, а то и вовсе завести в тупик.

Козерог

«Звезда» сулит Козерогам благоприятный исход любого дела, но только в том случае, если они будут действовать разумно, не пытаясь обманом завоевать расположение окружающих или стяжать себе блага.

«Колесница» указывает на то, что в середине месяца Козероги смогут совершить рывок вперед, чтобы завершить начатый путь и получить заслуженную награду. По этому Аркану промедление будет равно поражению, а значит, медлить не нужно.

«Солнце» является символом победы и счастья. По этой карте в жизнь приходят лишь позитивные события и новости, удается взобраться на очередную вершину и запланировать покорение новых высот.

Водолей

Водолеи в начале августа на себе ощутят влияние капризной удачи. По карте «Колесо фортуны» они смогут поправить материальное положение за счет случайности, к примеру, спонтанной покупки лотерейного билета. Понять, что именно следует предпринять, Водолеям поможет интуиция.

«Иерофант» символизирует успехи в деловой среде. По этой карте Водолеи смогут занять высокое положение, но при этом им важно оставаться честными, неподкупными и непредвзятыми. Эти качества позволят уберечься от промахов и создания отрицательной репутации.

Совет карты «Маг» на конец августа — принимать самостоятельные решения, не идти на поводу окружения и учиться подчинять обстоятельства себе. Не всегда Водолеи смогут что-то поменять, но они в силах избежать ошибок, если перестанут торопиться и закрывать глаза на подсказки Вселенной.

Рыбы

«Башня» указывает Рыбам на то, что они должны перестать действовать по шаблону. По этой карте обстоятельства нужно подчинить себе, чтобы управлять своей жизнью и иметь возможность развиваться, а не топтаться на месте.

«Сила» сулит Рыбам прорыв, если они возьмут себя в руки и перестанут строить замки из песка. Иллюзиям не место в жизни тех, кто настроен решительно и жаждет перемен в лучшую сторону. Этот Аркан говорит о благоприятном периоде, когда настойчивость и честность окупаются в короткий срок, а также приходит избавление от проблем.