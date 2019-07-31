Пять знаков Зодиака, которым повезет больше других в августе 2019 года

Удача почти всегда рождается внутри нас, но для этого нужно научиться мыслить оптимистичнее: верный настрой поможет в августе привлечь удачу представителям всех зодиакальных созвездий. Но кого-то ждет особенное везение.

Близнецы

1 августа, словно по взмаху волшебной палочки, Меркурий избавится от ретроградности. Это хорошо повлияет на умственные способности Близнецов, улучшит их творческий потенциал, а также позволит изменить свою жизнь к лучшему. Больше всего представителям этого знака повезет в работе и бизнесе, однако и в любви им тоже может улыбнуться удача, если они не будут слишком требовательными к окружающим.

Близнецам можно идти на примирение с близкими людьми, не боясь получить отказ. Это идеальный момент для того, чтобы закопать топор войны с коллегами или знакомыми.

Еще в августе Близнецам улыбнется удача в процессе смены обстановки. Это будет прекрасное время для путешествий, покупок, обновления гардероба и внешнего вида в целом.

Рак

Для Раков благоприятным станет период с 11 августа. C этого дня перестанет быть ретроградным Юпитер, который находился в таком положении несколько месяцев. Август станет для Раков глотком свежего воздуха. Удача буквально ворвется в их жизнь, сделав их более ответственными, честными и вдохновленными.

Август станет одним из самых оптимистичных месяцев для Раков в этом году. Это будет время, когда любые невзгоды отойдут на второй план и захочется идти только вперед.

Астрологи рекомендуют Ракам заниматься юридическими делами и не проявлять жадности по отношению к близким и друзьям. Нужно посвящать им больше времени и делать их жизнь лучше. Все сделанное безвозмездно добро вернется в двойном размере позднее.

Дева

Девы живут под покровительством Меркурия, который перестанет быть ретроградным в августе. Более только, 29 августа он станет намного более позитивным, перейдя в их знак Зодиака. В этой связи последние дни лета для Дев станут самым ярким и запоминающимся моментом.

Август - время романтики и большой удачи в любви. Эксперты отмечают, что можно успешно комбинировать любовь и дела, не боясь потерпеть фиаско в одной из сфер.

Девам можно ставить перед собой множественные задачи. Также в августе планеты и звезды улучшат память представителей этого знака, помогут в достижении внутренней гармонии.

Стрелец

У Стрельцов наступает идеальный период для работы, командировок, смены обстановки. Планеты помогут им избавиться от лени и апатии, подскажут наикратчайший путь к достижению целей.

В августе Стрельцов не будут беспокоить перепады настроения, постоянные переживания и негатив. Это месяц, наполненный любовью, добром и светом.

Планеты в августе раскроют Стрельцам глаза на важные вещи, помогут избавиться от тревоги и страхов. Многие проблемы решатся сами собой, а для других потребуется лишь немного терпения и силы духа. Даже если июль закончился на минорной ноте, в августе ситуация изменится.

Рыбы

Рыбы - одни из самых больших везунчиков на планете Земля в августе этого года. Наиболее благоприятный период наступит для них с 11 августа, когда Юпитер начнет движение в привычном ему направлении. Во второй половине месяца добавит позитива Луна.

С энергетической точки зрения все сложится самым идеальным образом. Настроение Рыб улучшится, равно как и ощутится удача в делах и в любви.

Не стоит бояться своих амбиций, потому что они – лучший мотиватор. Пора переходить от слов к действиям и не бояться совершать смелые шаги.